UDES NA AUTO-PUTU KA BEOGRADU: Za saobraćaj zatvorena preticajna traka
DANAS, u večernjim časovima, došlo je do manje saobraćajne nezgode kod Inđije.
Saobraćajna nezgoda se dogodila na auto-putu iz pravca Novog Sada ka Beogradu, kod petlje Inđija.
Za saobraćaj je trenutno zatvorena samo preticajna traka.
(Telegraf)
