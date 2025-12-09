POČEO 12. ZIMSKI FUTSAL TURNIR: U Ćupriji sve u znaku omiljenog sporta

PRVI juniorskim i seniorskim utakmicama u hali sportova „Ada“ u Ćupriji sinoć je počeo 12. po redu tradicionalni Futsal turnir „Ćuprija 2025“.

Foto: Fejsbuk/Sportski centar Ćuprija

Turnir traje od 8. do 27. decembra, a ove godine okupio je 36 ekipa u tri kategorije: dve mlađe, 2011/2012. godište, te 2010. generaciju, dok seniorska grupa ima 16 ekipa.

Pripremljen je solidan nagradni fond u ukupnom iznosu od milion i po dinara.

Najviše novca inkasiraće ekipa u seniorskoj konkurenciji koja osvoji prvo mesto - 900.000 dinara. Nagrada za drugoplasiranu ekipu je 400.000, trećeplasirana će dobiti 150.000, dok će ekipa na četvrtom mestu biti nagrađena sa „utešnih“ 50.000 dinara.

Biće proglašeni i najbolji igrač, strelac i golman, kojima takođe sleduju nagrade.