OLUJNI VETAR I SNEŽNE PADAVINE: Prvo dvadeset stepeni pa minus! Šok za organizam

Marko Čubrilo, meteorolog amater, u najnovijoj vremenskoj prognozi najavio je ekstremnu temperaturnu vrtešku! Nakon kratkog prolećnog predaha, sa maksimalnom temperaturom do 15 stepeni, sledi brutalan preokret, i zato budite spremni na drastično zahlađenje, kišu, a zatim i povratak snega. Ova velika promena stiže brže nego mislite!

Tanjug/AP Photo/Emrah Gurel

Prema Čubrilovoj vremenskoj prognozi, danas i sutra osetno toplije. Kiša se očekuje danas na jugozapadu i zapadu, a sutra nad većim delom regiona uz jak i olujan južni vetar.

- Sutra uveče konkretnija kiša uz zahlađenje, sreda donosi uglavnom suvo, ali hladnije vreme, dok četvrtak i petak donose padavine istočnom delu regiona uz dalje zahlađenje. sneg na oko 600 meetara nadmorske visine - najavio je Čubrilo.

Foto: Novosti

- Usled jakog južnog strujanja sledi dalje otopljenje tako da će kiša padati i na višim planinama uz brzo otapanje snega. U utorak promenjljivo oblačno i relativno toplo ponegde uz kišu i pljusak, najviše na jugu u severu regiona, dok se obilne padavina očekuju na orografskim preprekama Dinarida. Duvaće umeren i jak, a na planinama i u košavskom delu Srbije na udare i olujan južni vetar. Sutrašnji maksimumi od 6 do 15 stepeni - poručuje Čubrilo.

FOTO: Novosti

Zahlađenje i spuštanje snežne granice

Sutra posle podne uz premeštanje hladnog fronta prvo na severozapadu Hrvatske slabljenje i prestanak južnog vetra uz zahlađenje i spuštanje snežne granice ispod 800 metara nadmorske visine.

Do srede ujutro hladan front će se premestiti preko celog regiona te će sreda uglavnom doneti oblačno, suvo i svežije vreme uz maksimume od 4 do 10 stepeni Celzijusa, počeće severozapadni vetar.

- Sledeće dva dana još hladnije, dok bi ciklon nad južnim Jadranom ili nad okolinom Siciluje istočnom delu regiona donosio povremene uglavnom, slabe padavine. Uz dalje zahlađenje snežna granica će biti na oko 600 metara nadmorske visine, tako da će planinski predeli Srbije, severa Crne Gore i većeg dela Bosne i Hercegovine preko te visine imati sneg - kaže Čubrilo.

Padavine do subote i prvo jače zahlađenje

Duvaće severni vetar dok bi se dnevni maksimumi trebali kretati od 1 do 7 stepeni. Prestanak padavina se očekuje u subotu tako da se od nedelje sve do oko 7. decembra, možda i duže, kaže Marko Čubrilo, očekuje period suvog, ali tmurnog i svežeg vremena. Česta pojava magle i niskih oblaka donosiće posebno u nizijama tmurne kasno-jesenje dane, ali se mraz uglavnom na očekuje.

-Modeli i dalje pokazuju veliku nastabilnost posle 7. decembra kada deo njihovih proračuna ide ka građenju Arktično-Skandinavskog anticklonalog bloka uz moguće prvo jače zahlađenje, dok drugi deo model vidi dalju dominaciju zonalnog, zapadnog, strujanja. Videćemo u kom će smeru kranuti sinoptika narednih dana, ali jače zime i zahlađenja uz konkretniji sneg u nizijama još nema - zaključuje Čubrilo.

I RHMZ upozorava da od srede sledi zahlađenje i sneg

- Danas će biti pretežno sunčano i toplije u odnosu na jučerašnji dan, uz slab i umeren, uveče i tokom noći u Vojvodini, donjem Podunavlju i Pomoravlju i jak vetar južnih pravaca. Najviša temperatura od 7 do 13 stepeni - prognoza je RHMZ.

Sutra još toplije, a onda obrt

Od srede postepeno zahlađenje, u četvrtak i petak u brdsko-planinskim predelima slab sneg, najavljuje RHMZ.

- Sutra malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vetrovito i toplije. Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar koji će na jugu Banata imati i olujne udare. Najniža temperatura od 0 na jugoistoku do 9 stepeni na severu zemlje, najviša dnevna od 14 do 18 stepeni, u Negotinskoj Krajini hladnije, oko 8. Novo naoblačenje sa kišom koje će uveče zahvatiti zapadne i severne, tokom noći proširiće se i na ostale krajeve naše zemlje uz pad temperature i skretanje vetra na severozapadni pravac.

Od srede do kraja sedmice hladnije i to posebno u četvrtak i petak. Tokom dana pretežno oblačno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom koji se u četvrtak i petak ponegde očekuje i u nižim predelima.

Kasnije posle podne i uveče očekuje se postepeno naoblačenje sa zapada koje će usloviti slabu kišu na severozapadu, a tokom noći i u većini ostalih krajeva.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za sutra

Očekivane biometeorološke prilike mogu doprineti pojačanju tegoba kod astmatičara i nervno labilnih bolesnika. Izvestan oprez se savetuje i osobama sa varirajućim krvnim pritiskom. Kod meteoropata mogući su glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima, kao i pospanost. U saobraćaju je neophodan dodatni oprez.

(Blic)