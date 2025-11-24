Srbija

SVE JE SPREMNO: Grad Šabac dobro opremljen za zimske uslove

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

24. 11. 2025. u 08:37

GRADONAČELNIK Šapca dr Aleksandar Pajić, posetio je preduzeće kom je povereno zimsko održavanje u šabačkom kraju i lično se uverio da su svi resursi spremni i u stanju pripravnosti da odgovore na predstojeće vremenske izazove.

СВЕ ЈЕ СПРЕМНО: Град Шабац добро опремљен за зимске услове

foto V.Mitrić

Svih ovih godina zimska služba za održavanje puteva, kaže dr Pajić, " dobro je radila svoj posao".

- Možemo reći da spremni dočekujemo sve predstojeće vremenske prilike. U ovom trenutku imamo 82 tone soli i 40 tona kamenog agregata u rezervama -priča čelnik Šapca. - Ugovoreno je još 280 tona soli za posipanje saobraćajnica. Nabavka i isporuka obavljaće se sukcesivno, po potrebi. Ukupna dužina gradskih ulica i prigradskih puteva koji se održavaju je 348 km. U slučaju većih padavina čistiće se po prioritetima, glavne i prometnije saobraćajnice, kako bi bile prohodne i bezbedne. Imamo dovoljno mehanizacije da pokrijemo sve putne pravce. 

Na ulicama grada radiće 12 kamiona sa raonicima, četiri grejdera i tri traktora.

