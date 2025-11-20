VELIKA AKCIJA BIH POLICIJE: Droge, evra i municije kao šaše!
POLICAJCI Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) su na području Mostara u sklopu o akcije „Rav“ pretresli stanova, pomoćne zgradebi pokretne stvari na tri lokacija zbog sumnje da su počinjena krivična dela neovlascena proizvodnja, stavljanje u promet opojnih droga i nedopušteno držanje oružja ili eksplozivnih stvari.
Lisice su stavljene na ruke trojici osumnjičenih, koji su, posle saslušanja, , koju su saslusanja predati u dalju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko neretvanskog kantona.
Prilikom pretresa otkriveno je i privremeno oduzeto: oko 200 grama opojne droge kokain, 5 kilograma marihuane labaratorijska oprema (lampe i ventilatori), pištolji marke Glock i „Zastava“, tri puške, 351 komad municije, 7 okvira za pištolj, tri prigušivača, dve digitalne vage, dve drobilice za opojnu drogu marihuana, tri ručne bombe, detonacijska kapisla-31 komad, sporogoreći štapin dva komada, 36 550 konvertibilnih maraka, 39 010 evra kao i drugi predmeti koji mogu da posluže kao dokaz da su počinjena pomenuta krivična dela.
