VELIKA AKCIJA BIH POLICIJE: Droge, evra i municije kao šaše!

В Митрић

20. 11. 2025. u 10:35

POLICAJCI Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) su  na području Mostara u sklopu o akcije „Rav“ pretresli  stanova, pomoćne zgradebi pokretne stvari na tri lokacija zbog sumnje da su počinjena krivična dela neovlascena proizvodnja,  stavljanje u promet opojnih droga i nedopušteno držanje oružja ili eksplozivnih stvari. 

Lisice su stavljene na ruke trojici osumnjičenih, koji su, posle saslušanja, , koju su saslusanja predati u dalju nadležnost  Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko neretvanskog kantona.

Prilikom pretresa otkriveno je i privremeno oduzeto: oko 200 grama opojne droge kokain, 5 kilograma  marihuane labaratorijska oprema (lampe i ventilatori), pištolji marke Glock i „Zastava“, tri puške, 351 komad municije, 7 okvira za pištolj, tri prigušivača, dve digitalne vage, dve drobilice za opojnu drogu marihuana, tri ručne bombe, detonacijska kapisla-31 komad, sporogoreći štapin dva komada, 36 550 konvertibilnih maraka, 39 010 evra kao i drugi predmeti koji mogu da posluže kao dokaz da su počinjena pomenuta krivična dela.

