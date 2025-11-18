Srbija

SUBVENCIJE ZA GRAĐANE: Otvoreni sastanci zakazani za 19. i 26. novembar

Dušanka Novković

18. 11. 2025. u 09:58

PETROVAC NA MLAVI – Opštinska uprava u Petrovcu na Mlavi pozvala je građane zainteresovane za energetsku sanaciju kuća i stanova, da prisustvuju otvorenim sastancima koji će se organizovati u dva termina.

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНЕ: Отворени састанци заказани за 19. и 26. новембар

D. Novković

Prvi se održava 19, a drugi 26. novembra, od 10 sati, u velikoj sali Opštinske uprave. Na tim sastancima građani će od članova nadležne komisije dobiti sve podatke vezane za predstojeći javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LOKALNA SAMOUPRAVA ODLUČILA DA OŽIVI ZAPOSTAVLJENE DELOVE POŽAREVCA Grad brine i o periferiji
Srbija

0 1

LOKALNA SAMOUPRAVA ODLUČILA DA OŽIVI ZAPOSTAVLJENE DELOVE POŽAREVCA Grad brine i o periferiji

POŽAREVLjANI su izabrali izvođača radova za izgradnju igrališta u Ulici Bojane Prvulović, koji će se prostirati na 2.422 kvadrata. Reč je o grupi firmi iz Salakovca, Beograda i Požarevca, a - posle tendera na kojem su bili jedini ponuđači - ugovorena cena sa porezom iznosi 88 miliona i 846.991 dinara. Sredstva za ovaj projekat obezbeđena su još u maju, u okviru rebalansa ovogodišnjeg budžeta požarevačke lokalne samouprave.

18. 11. 2025. u 20:00

VASKE MU OSTAO U SRCU: Frizer MIle iz varošice kod Loznice šišao mnoge generale i narodne heroje
Srbija

0 7

VASKE MU OSTAO U SRCU: Frizer MIle iz varošice kod Loznice šišao mnoge generale i narodne heroje

MADA je zašao u osmu deceniju Mile Orelj(74) frizer i berberin iz Lešnice, lepe varošice kod Loznice, između Drine i Vidojevice, čedo iz časne i ugledne stare familije u Jadru, još je „lake ruke“ za brijanje i šišanje, ruke mu, nikad, ne podrhte, radi lagano, kao i uvek, uz lepu priču sa mušterijama, kojih je, svih ovih godina, sabrao čitavu jednu „armiju“.

18. 11. 2025. u 14:37

Politika
Tenis
Fudbal
LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske

LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske