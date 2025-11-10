Srbija

BOŽIDARU KIĆOVIĆU U ČAST: Veliki šahovski turnir u Banji Koviljači

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

10. 11. 2025. u 11:04

U Etno sela " Sunčana reka " danas je završen 10. medjunarodni turnir " Božidar Kićović - Kića, koji se igrao u prelepom ambijentu izmeđuDrine i Gučeva od 6 novembra na kom su učestvovala 53 igrača iz zemlje i inostranstva ( Srbije, BIH, Kazahstana, Bugarske, Švedske, Rusije ...). Turnir je bio veoma visoke kategorije. Učestvovala su dva internacionalna majstora i devet fide majstora.

Foto :V.Mitrić

Posle sedam odigranih kola po švajcarskom sistemu, pobedio je fide majstor Saša Pantelić iz Šapca sa 6 osvojenih poena koliko je imao i drugoplasirani fide majstor Zoran Marinković iz Požege. Po dodatnim kriterijumima, prvo mesto pripalo je Saši Panteliću.

Treće mesto osvojio je fide majstor  Petar Kolognat iz Sremske Mitrovice sa 5,5 poena. 

Pobedniku turnira pripao je pobednički pehar i novčana nagrada od 60.000 dinara.

rugoplasiranom je pripala novčana nagrada u iznosu od 50.000 dinara i trećeplasiranom je pripala novčana nagrada u iznosu od 40.000 dinara.

Bilo je 12 redovnih novčanih nagrada  i pet specijalnih novčanih nagrada ( najbolji omladinac, najbolja šahistkinja, najbolji veteran ... ).

Pored tih nagrada, Etno selo " Sunčana reka " dodelilo je takmičarima još 12 robno-novčanih nagrada.

Organizatori turnira su bili Šah klub " Loznica -Grad " i Etno selo " Sunčana Reka. 
Veliki doprinos održavanju turnira dala je i gradska uprava grada Loznica koja već 10 godina svesrdno podržava održavanje ove šahovske priredbe  kako u finansijskom tako i u svakom drugom pogledu.

