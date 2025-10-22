RAČUNARI ZA ŠKOLU KOD SVILAJNCA: OŠ „Stevan Sinđelić“ u Vojski dobila informatički kabinet
OPŠTINA Svilajnac dobila je 16 računara kao donaciju od Univerziteta Metropolitan iz Beograda, koje je iskoristila tako da opremi kabinet za informatiku u školi u Vojski.
Zamenica predsednika te opštine Dragana Radević rekla je tim povodom da je ovom donacijom lokalna samouprava poboljšala uslove za informatičko obrazovanje u OŠ „Stevan Sinđelić“.
U ovoj školi takođe su adaptirani ulazi u objekat i toaleti kako bi sve bilo prilagođeno osobama sa invaliditetom, što je urađeno u okviru projekta pristupačnosti u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
