RAČUNARI ZA ŠKOLU KOD SVILAJNCA: OŠ „Stevan Sinđelić“ u Vojski dobila informatički kabinet

OPŠTINA Svilajnac dobila je 16 računara kao donaciju od Univerziteta Metropolitan iz Beograda, koje je iskoristila tako da opremi kabinet za informatiku u školi u Vojski.

Foto: Fejsbuk/OŠ "Stevan Sinđelić" Vojska

Zamenica predsednika te opštine Dragana Radević rekla je tim povodom da je ovom donacijom lokalna samouprava poboljšala uslove za informatičko obrazovanje u OŠ „Stevan Sinđelić“.

U ovoj školi takođe su adaptirani ulazi u objekat i toaleti kako bi sve bilo prilagođeno osobama sa invaliditetom, što je urađeno u okviru projekta pristupačnosti u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.