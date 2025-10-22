“MAJKA JE BIĆE NAJSLIČNIJE BOGU”: Poznati dobitnici nagrada sa konkursa Eparhije valjevske
Prvo mesto na konkursu, koji je organizovala Eparhija valjevska u čast svetog vladike Nikolaja Velimirovića, ove godine je, u konkurenciji 53 rada, osvojio Marko Todorovski, učenik četvrtog razreda Gimnazije “20. oktobar” iz Bačke Palanke, čiji je rad za temu imao poznatu izreku Svetog Vladike Nikolaja - “Majka je biće najsličnije Bogu”.
Drugonagrađeni je maturant Valjevske gimnazije Bogdan Petrović, koji je bio inspirisan blaženstvom Gospodnjim “Blaženi čisti srcem, jer će Boga videti”, dok je treća nagrada otišla u ruke učeniku petog razreda Bogoslovije “Sveti Sava” u Beogradu Filipu Grujičiću, koji je obradio blagoslov nebeskog zaštitnika svoje škole “Gledajući na besmrtni dar Hristov, tvorite svagda besmrtna dela u Hristu”.
Nagrade je, po blagoslovu vladike Isihija, uručio episkop šabački Jerotej, inače njegov nekadašnji sabrat iz Manastira Kovilj.
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
GOVORIO SAM "NEMOJ", NIJE ME POSLUŠAO: Hasan prodao kuću, sin mu se kockao - "To su zlatni geni"
“Nemoj to sine, tata je prošao sve”
22. 10. 2025. u 10:27
Komentari (0)