“MAJKA JE BIĆE NAJSLIČNIJE BOGU”: Poznati dobitnici nagrada sa konkursa Eparhije valjevske

Prvo mesto na konkursu, koji je organizovala Eparhija valjevska u čast svetog vladike Nikolaja Velimirovića, ove godine je, u konkurenciji 53 rada, osvojio Marko Todorovski, učenik četvrtog razreda Gimnazije “20. oktobar” iz Bačke Palanke, čiji je rad za temu imao poznatu izreku Svetog Vladike Nikolaja - “Majka je biće najsličnije Bogu”.

foto: V.Mitrić

Drugonagrađeni je maturant Valjevske gimnazije Bogdan Petrović, koji je bio inspirisan blaženstvom Gospodnjim “Blaženi čisti srcem, jer će Boga videti”, dok je treća nagrada otišla u ruke učeniku petog razreda Bogoslovije “Sveti Sava” u Beogradu Filipu Grujičiću, koji je obradio blagoslov nebeskog zaštitnika svoje škole “Gledajući na besmrtni dar Hristov, tvorite svagda besmrtna dela u Hristu”.

Nagrade je, po blagoslovu vladike Isihija, uručio episkop šabački Jerotej, inače njegov nekadašnji sabrat iz Manastira Kovilj.