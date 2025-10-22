Srbija

“MAJKA JE BIĆE NAJSLIČNIJE BOGU”: Poznati dobitnici nagrada sa konkursa Eparhije valjevske

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

22. 10. 2025. u 10:37

Prvo mesto na konkursu, koji je organizovala Eparhija valjevska u čast svetog vladike Nikolaja Velimirovića, ove godine je, u konkurenciji 53 rada, osvojio Marko Todorovski, učenik četvrtog razreda Gimnazije “20. oktobar” iz Bačke Palanke, čiji je rad za temu imao poznatu izreku Svetog Vladike Nikolaja - “Majka je biće najsličnije Bogu”.

“МАЈКА ЈЕ БИЋЕ НАЈСЛИЧНИЈЕ БОГУ”: Познати добитници награда са конкурса Епархије ваљевске

foto: V.Mitrić

Drugonagrađeni je maturant Valjevske gimnazije Bogdan Petrović, koji je bio inspirisan blaženstvom Gospodnjim “Blaženi čisti srcem, jer će Boga videti”, dok je treća nagrada otišla u ruke učeniku petog razreda Bogoslovije “Sveti Sava” u Beogradu Filipu Grujičiću, koji je obradio blagoslov nebeskog zaštitnika svoje škole “Gledajući na besmrtni dar Hristov, tvorite svagda besmrtna dela u Hristu”.

Nagrade je, po blagoslovu vladike Isihija, uručio episkop šabački Jerotej, inače njegov nekadašnji sabrat iz Manastira Kovilj.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 20

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EVROPA U ŠOKU! UEFA uvodi neverovatnu promenu u fudbal

EVROPA U ŠOKU! UEFA uvodi neverovatnu promenu u fudbal