Srbija

VOJNA VEŽBA SA NALETIMA AVIJACIJE U OKOLINI ČENTE: Od utorka 14. do 16. oktobra

Bogoljub Grujić

13. 10. 2025. u 16:20

NA području mesta Čenta, na pola puta između Beograda i Zrenjanina, od utorka  14. do četvrtka 16. oktobra, u rejonu poligona Čenta,  realizovaće se vojna vežba.

ВОЈНА ВЕЖБА СА НАЛЕТИМА АВИЈАЦИЈЕ У ОКОЛИНИ ЧЕНТЕ: Од уторка 14. до 16. октобра

grad Zrenjanin

Ovim putem obaveštavaju se svi meštani da uklone stoku sa poligona i u njegovoj neposrednoj blizini.

