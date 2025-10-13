VOJNA VEŽBA SA NALETIMA AVIJACIJE U OKOLINI ČENTE: Od utorka 14. do 16. oktobra

KOD stare kragujevačke crkve, pod svodovima zdanja stare Skupštine, u kojoj je knez Miloš Obrenović, doneo 17 važnih odluku, među kojima i Sretenjski ustav 1835. godine, predstavljena je knjiga „Nevidljivi spasitelji“ akademika dr Dragana Damjanovića, pisca tridesetak romana, među kojima je i „Anja sa Dedinja“, delo koje je, pre godinu dana, bilo pred ljubiteljima pisane reči na istoj toj „adresi“.