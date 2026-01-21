Srbija

RAŠKI OKRUG MNOGO OČEKUJE OD NAJAVLJENE BRZE SAOBRAĆAJNICE IZMEĐU KRALJEVA I NOVOG PAZARA Kraće putovanje bolje poslovanje

Goran Ćirović

21. 01. 2026. u 20:00

ZAHVALjUJUĆI bržem i efikasnijem protoku roba i usluga - osim što će unaprediti putnu infrastrukturu, skratiti vreme putovanja i povećati bezbednost učesnika u saobraćaju - buduća, moderna i brza trasa između Kraljeva i Novog Pazara sasvim sigurno biće i snažan zamjac privredi čitavog Raškog okruga.

РАШКИ ОКРУГ МНОГО ОЧЕКУЈЕ ОД НАЈАВЉЕНЕ БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ИЗМЕЂУ КРАЉЕВА И НОВОГ ПАЗАРА Краће путовање боље пословање

G.Šljivić

Ukoliko bude sve prema dosadašnjim najavama i planovima, izgradnja brze saobraćajnice treblo bi da počne neposredno posle završetka Moravskog koridora, auto-puta od Preljine do Pojata.

- Uz Moravski koridor, izgradnja ove brze saobraćajnice za nas je jedan od ključnih razvojnih projekata, koji će suštinski unaprediti bezbednost saobraćaja na jednoj od najopterećenijih i najzahtevnijih putnih deonica u regionu - kaže Stefan Adžić, načelnik Raškog okruga.

Sadržaji

TRASA buduće brze saobraćajnice kroz teritoriju Kraljeva prolaziće u dužini od 48,98 kilometara, kroz Rašku 6,36 i kroz teritoriju Novog Pazara 28,06 kilometara. Uz izgradnju brojnih mostova i prelaza različitog raspona, u oba smera, planirane su dve površinske i 13 denivelisanih raskrsnica - kao "kopče" sa postojećom putnom mrežom - ali i jedan obostrani parking i dva veća odmorišta.

Povezujući Kraljevo, Rašku i Novi Pazar, sa jednim "krakom" prema Jarinju, ova moderna saobraćajnica ukupno bi trebalo da bude duga 84,3 kilometra - sa po dve trake u istom smeru, razdvojene zaštitnim ogradama, i projektovanom brzinom kretanja između 80 i 100 kilometra na čast. Trasa će, shodno trenutno dostupnim informacijama, početi petljom u kraljevčkom prigradskom naselju Adrani, potom će zapadnom stranom, preko Drakčića, zaobići grad na Ibru, uglavnom nastavljajući da prati postojeću magistralu.

Odvajanje od starog puta predviđeno je kod varošice Ušće, u Ibarskoj klisuri, a novo spajanje predviđeno je kod Baljevca na Ibru. Zatim sledi obilazak Raške, zapadnom stranom, i nastavak novom deonicom, do Novog Pazara.

- Savremena putna infrastrultura snažan je osnov za dalji ekonomski razvoj, dodatno privlačenje investicija i otvaranje novih radnih mesta. Osim toga, brza saobraćajnica od Kraljeva do Novog Pazara imaće poseban značaj za unapređenje turizma i za dostupnost ovdašnjih centara, uz valorizaciju prirodnih, kulturnih i istorijskih potencijala Raškog okruga. Ovim projektom, kroz konkretna infrastruturna ulaganja, postavljaju se čvrsti temelji za dugoročnu stabilnost, ravnomerni razvoj i povezivanje čitavog regiona, što je jasna opredeljenost naše države - zaključuje Adžić.

 

G.Šljivić

 

G.Šljivić

Stefan Adžić, načelnik Raškog okruga

G.Šljivić

Postojeća magistrala u klisuri Ibra

G.Šljivić

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SNABDEVANJE VODOM U NOVOM SADU PROTEKLE NOĆI REDUKOVANO ZBOG KVARA NA IZVORIŠTU: Višečasovni radovi interventnih ekipa
Srbija

0 0

SNABDEVANJE VODOM U NOVOM SADU PROTEKLE NOĆI REDUKOVANO ZBOG KVARA NA IZVORIŠTU: Višečasovni radovi interventnih ekipa

ZBOG kvara na elektroenergetskom kablu na izvorištu Petrovaradinska ada u Novom Sadu je pola sata posle ponoći pa do ranih jutarnjih sati bila ograničena isporuka vode za piće a ekipe Elektrodistribucije Srbije, JKP „Vodovod i kanalizacija“ (ViK) i AD „Struja“ su protekle noći veše časova intenzivno radili na otklanjanju tog kvara.

21. 01. 2026. u 10:57

Politika
Tenis
Fudbal
MILOGORCI U ŠOKU! Evo šta je najbolji vaterpolista Crne Gore uradio posle meča sa Srbijom

MILOGORCI U ŠOKU! Evo šta je najbolji vaterpolista Crne Gore uradio posle meča sa Srbijom