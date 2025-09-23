Srbija

IZMEĐU PRESTOLA I LIČNE SREĆE: Predavanje posvećeno Kralju Milanu i Artemizi Hristić u kraljevačkom muzeju

Goran Ćirović

23. 09. 2025. u 11:27

U Galeriji Narodnog muzeja u Kraljevu, u utorak, 30. septembra, sa početkom u 19 sati, biće održano predavanje „Između prestola i potrage za ličnom srećom: Kralj Milan Obrenović i Artemiza Hristić“, istoričara Aleksandra Marušića, višeg kustosa Muzeja rudničko-takovskog kraja.

ИЗМЕЂУ ПРЕСТОЛА И ЛИЧНЕ СРЕЋЕ: Предавање посвећено Краљу Милану и Артемизи Христић у краљевачком музеју

Narodni muzej Kraljevo

Privatni život „prvog srpskog kralja posle Kosova“, kako se nvodi u najavi, obeležio je odnos sa kraljicom Natalijom, ali će predavanje prevashodno rasvetliti njegove afere i vezu sa Artemizom Hristić.

Ko je bila Artemiza? Devojačkog prezimena Joanidis, kćerka grčkog trgovca, udajom za Milana Hristića ušla je u beogradsko visoko društvo i postala dvorska dama kraljice Natalije. Njenu lepotu zapazio je sam kralj, a njihova ljubavna veza brzo je postala javna. Da bi je zadržao kraj sebe, Milan je njenog muža postavio za ličnog sekretara. Posle razlaza sa Natalijom 1888. godine, kralj je nameravao da se oženi Artemizom, ali je zbog nemogućnosti razvoda ona napustila Beograd i odselila u Carigrad, gde je 1889. godine rodila dete za koje se verovalo da je Milanov sin.

Posebna pažnja na predavanju biće posvećena i porcelanskom servisu za ručavanje, daru kralja Milana svojoj ljubavnici, koji se danas čuva u stalnoj postavci Muzeja rudničko-takovskog kraja u Gornjem Milanovcu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

KAMERA KOJA I DALJE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro
Društvo

0 1

KAMERA KOJA I DALjE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro

Nova Huavei Pura 80 serija konačno donosi ono što su korisnici najviše čekali – potpuni pristup svim aplikacijama. YouTube, Facebook, Instagram, Netflix, Gmail i sve popularne bankarske aplikacije sada su dostupne zahvaljujući AppGallery prodavnici aplikacija, a korisnicima pružaju iskustvo bez ograničenja.

22. 09. 2025. u 16:01

VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko
Košarka

0 16

VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko

Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali će Beograd i Srbija sada biti domaćini brojnim ruskim zvezdama. I, čovek koji stoji iza svega toga, rešio je da progovori o tom dolasku.

22. 09. 2025. u 20:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NA TARI, TAKSA ZA VOZILA: Počinje elektronska naplata
Srbija

0 1

NA TARI, TAKSA ZA VOZILA: Počinje elektronska naplata

U narednim danima počeće elektronska naplata takse za korišćenje motornih vozila u Nacionalnom parku Tara, a vozači će ovu taksu plaćati mobilnim telefonima, preko portala www.naplatanptara.rs. Na ovaj način, ističu u nacionalnom parku, omogućene su jednostavne i brze uplate bez čekanja.

23. 09. 2025. u 11:54

Politika
Tenis
Fudbal
BALKAN U NEVERICI! Otkriveno šta su delije uradile grobarima izvan stadiona, tokom 177. večitog derbija! (FOTO/VIDEO)

BALKAN U NEVERICI! Otkriveno šta su "delije" uradile "grobarima" izvan stadiona, tokom 177. večitog derbija! (FOTO/VIDEO)