IZMEĐU PRESTOLA I LIČNE SREĆE: Predavanje posvećeno Kralju Milanu i Artemizi Hristić u kraljevačkom muzeju

U Galeriji Narodnog muzeja u Kraljevu, u utorak, 30. septembra, sa početkom u 19 sati, biće održano predavanje „Između prestola i potrage za ličnom srećom: Kralj Milan Obrenović i Artemiza Hristić“, istoričara Aleksandra Marušića, višeg kustosa Muzeja rudničko-takovskog kraja.

Narodni muzej Kraljevo

Privatni život „prvog srpskog kralja posle Kosova“, kako se nvodi u najavi, obeležio je odnos sa kraljicom Natalijom, ali će predavanje prevashodno rasvetliti njegove afere i vezu sa Artemizom Hristić.

Ko je bila Artemiza? Devojačkog prezimena Joanidis, kćerka grčkog trgovca, udajom za Milana Hristića ušla je u beogradsko visoko društvo i postala dvorska dama kraljice Natalije. Njenu lepotu zapazio je sam kralj, a njihova ljubavna veza brzo je postala javna. Da bi je zadržao kraj sebe, Milan je njenog muža postavio za ličnog sekretara. Posle razlaza sa Natalijom 1888. godine, kralj je nameravao da se oženi Artemizom, ali je zbog nemogućnosti razvoda ona napustila Beograd i odselila u Carigrad, gde je 1889. godine rodila dete za koje se verovalo da je Milanov sin.

Posebna pažnja na predavanju biće posvećena i porcelanskom servisu za ručavanje, daru kralja Milana svojoj ljubavnici, koji se danas čuva u stalnoj postavci Muzeja rudničko-takovskog kraja u Gornjem Milanovcu.