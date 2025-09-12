PRVI BIKE FEST: U Sekuriču kod Rekovca

Prvi Juhor Bike Fest – „Planinska vožnja i prirodni ritam 2025“, biće održan u nedelju, 14. septembra, u Sekuriču kod Rekovca.

Foto: B.Marčeta

Manifestacija spaja sport, rekreaciju i druženje u prirodi, a očekuje se veliki broj učesnika – rekreativaca, porodica, mladih i ljubitelja prirode iz cele Srbije. Manifestacija nije takmičarskog karaktera, već je cilj promovisanje zajedništva i ljubavi prema biciklizmu i očuvanju prirode.

Bike fest činiće porodična vožnja (4,5 km) – lagana ruta kroz selo Sekurič, idealna za sve uzraste i brdski biciklizam (20 km do vrha Zmajevica) – izazovna staza sa spektakularnim pogledima na Kopaonik, Rtanj i okolne planine. U popodnevnim satima biće održan pop i rok koncert.

Manifestaciju organizuje neformalna grupa Pravi Sekuričani uz podršku Ministarstva turizma i omladine kroz program „Šta nam teško“.