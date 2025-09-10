Srbija

MAJA GOJKOVIĆ SA SREDNJOŠKOLCIMA IZ SRPSKIH SREDINA NA KOSMETU, U NOVOSADSKOM NTP Dobro došli u maticu

Zdravko Grumić

10. 09. 2025. u 20:00

PREDSEDNICA Pokrajinske vlade Maja Gojković ugostila je u Novom Sadu srednjoškolce sa Kosova i Metohije koji borave u višednevnoj poseti Vojvodini.

Pres služba Pokrajinske vlade

Susretu u Naučno-tehnološkom parku prisustvovao je i pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost Branko Markoski, a program posete, boravka i aktivnosti dece školskog uzrasta iz opština na teritoriji KiM, kao i iz Republike Srpske, organizuje Fond za izbegla i raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, u saradnji sa institucijama AP Vojvodine. 

