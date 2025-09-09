Srbija

VODA ZA PIĆE U MESTU BANATSKA DUBICA NE PREPORUČUJE SE MEŠTANIMA

Bogoljub Grujić

09. 09. 2025. u 08:40

Javno komunalno preduzeće Sečanj u ovoj opštini u srednjem Banatu, uputilo je obaveštenje meštanima sela Banatska Dubica, da voda u ovom mestu nije preporučljiva za piće zbog mikrobiološke neispravnosti. 

S. Mladenovski

Komunalci iz Sečnja, preduzeli su mere za rešenje problema, trenutno se vrši ispiranje sistema i hiper hlorisanje, a tek nakon rezultata dodatnih analiza, biće poznati dalji postupci.
Inače u centru sela, postavljena je cisterna sa pijaćom vodom za meštane.

