VODA ZA PIĆE U MESTU BANATSKA DUBICA NE PREPORUČUJE SE MEŠTANIMA
Javno komunalno preduzeće Sečanj u ovoj opštini u srednjem Banatu, uputilo je obaveštenje meštanima sela Banatska Dubica, da voda u ovom mestu nije preporučljiva za piće zbog mikrobiološke neispravnosti.
