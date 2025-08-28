NAPRAVLJENA PLJESKAVICA OD 90 KILOGRAMA MESA: Ista ekipa leskovačkih majstora roštilja postavila novi rekord

Na leskovačkoj „Roštiljijadi“ večeras je ponovo oboren rekord u pripremi najveće pljeskavice na svetu. Ona je napravljena od 90 kilograma roštilj mesa i za 3,6 kilograma je teža od prošlogodišnje.

foto: I.Mitić

Najveću pljeskavicu na svetu, devetu godinu zaredom, pripremio je odavno uigram tim leskovačkih roštiljdžija sastavljen od standardnog dvojca - Predraga Lazarevića i Ljubiše Đorđevića, koji je od pre nekoliko godina proširen Ivicom Zdravkovićem, a pre toga i Stefanom i Bojanom Cvetkovićem. Od ove „Roštiljijade“ timu su se priključili Dušan Cvetković i Kristijan Mladenović.

Nesumnjivo najveća atrakcija leskovačkog festivala roštilja godinama opstaje zahvaljujući njima, a osim borbe sa samim sobom, sada im je dodatni izazov bila i činjenica da je, pre oko dva meseca, u okolini Ljubljane napravljena pljeskavica teška 89 kilograma i 850 grama.

Leskovačke roštiljdžije su se odlučile za relativno blago pomeranje granice, ali ipak dovoljno da zadrže prestižnu titulu. Kao ni ranijih godina ni na ovogodišnjoj 35. „Roštiljijadi“ nisu imali lak zadatak.

Pre pečenja prečnik džinovske pljeskavice iznosio je 226, a debljina dva centimetra, dok je stručni žiri posle pečenja izmerio dimenzije od 217 odnosno tri centimetra.

foto: I.Mitić

I ovogodišnjem pokušaju tima leskovačkih roštiljdžija da, na tradicionalnom memorijalnom takmičenju „Novica Stanković Šaponja“, obore rekord u pripremi najveće pljeskavice na svetu prisustvovao je veliki broj posetilaca 35. „Roštiljijade“.

Svi su sa pažnjom pratili sve faze pripreme džinovske pljeskavice, od oblikovanja do skidanja sa skare i velikog lima, kao i trenutak njenog okretanja koji važi za najrizičniji u ovom neobičnom poduhvatu. Cilj je da pljeskavica zadrži svoj oblik, a zbog težine koju je dostigla to nije bilo ni malo lako.

I ove godine je, usped pomeranja skare, došlo do neznatnog pucanja pljeskavice po sredini, ali je ona zadržala kompaktnost i očekivani oblik, pa se žiri oglasio i potvrdio da je ispunila propozicije nadmetanja. Tada je moglo da počne i slavlje, dok je džinovska pljeskavica, po tradiciji, podeljena okupljenim građanima.

Iskusne roštiljdžije Predrag Lazarević i dvojica njegovih kolega Ljubiša Đorđević i Ivica Zdravković, nisu krili zadovoljstvo što su ponovo uspeli da odgovore ovom neobičnom izazovu.

Oni ističu da nemaju nameru da odustanu i da će nastaviti sa pomeranjem sopstvenih granica, sve dok mlađe generacije ne steknu dovoljno iskustva da mogu da ih naslede, uz poruku da se najveća pljeskavica na svetu vratila kući i da će tu i ostati.