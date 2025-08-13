Srbija

DARUJTE KRV, SPASITE NEKOME ŽIVOT: Redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Somboru, u četvrtak, 14. avgusta

Ljiljana Preradović

13. 08. 2025. u 12:39

CRVENI krst Sombor u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, u četvrtak, 14. avgusta godine, organizuje redovnu akciju davanja krvi. Akcija će biti u Centru za edukaciju Crvenog krsta Sombor, Apatinski put 19, od 9 do 13 časova.

ДАРУЈТЕ КРВ, СПАСИТЕ НЕКОМЕ ЖИВОТ: Редовна акција добровољног давања крви у Сомбору, у четвртак, 14. августа

FOTO: Grad Sombor

Poziv je  upućen svim građanima  koji imaju između 18 i 65 godina, zdravi su i žele da daruju krv, da se odazovu,  jer rezerve krvi u ovim letnjim mesecima su uvek na minimumu.

