SANACIJU NELEGALNE DEPONIJE U VRBASU FINANSIRA POKRAJINSKA VLADA: Rešavanje ekološkog problema i priprema terena za odgovarajuću namenu

POKRAJINSKA vlada obezbedila je 50 miliona dinara za sanaciju nelegalnog odlagališta građevinskog i komunalnog otpada u Vrbasu, kako bi bio rešen veliki ekološki problem te opštine u AP Vojvodini.

N. Karlić Arhiva Novosti

Izdvojeni novac biće upotrebljen za uklanjanje otpada i sanaciju terena, čime će ta lokacija biti pripremljena za odgovarajuću namenu i istovremeno sprečeno zagađivanje životne sredine, navedeno je u saopštenju.

Ta investicija jeste deo stalne podrške Pokrajinske vlade opštinama u zaštiti životne sredine, radi poboljšanja kvaliteta života građana i očuvanja prirodnih resursa.

Projekat će biti realizovan u saradnji sa lokalnom samoupravom i nadležnim javnim preduzećima.



