Srbija

SANACIJU NELEGALNE DEPONIJE U VRBASU FINANSIRA POKRAJINSKA VLADA: Rešavanje ekološkog problema i priprema terena za odgovarajuću namenu

Zdravko Grumić

11. 08. 2025. u 11:50

POKRAJINSKA vlada obezbedila je 50 miliona dinara za sanaciju nelegalnog odlagališta građevinskog i komunalnog otpada u Vrbasu, kako bi bio rešen veliki ekološki problem te opštine u AP Vojvodini.

САНАЦИЈУ НЕЛЕГАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ У ВРБАСУ ФИНАНСИРА ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА: Решавање еколошког проблема и припрема терена за одговарајућу намену

N. Karlić Arhiva Novosti

Izdvojeni novac biće upotrebljen za uklanjanje otpada i sanaciju terena, čime će ta lokacija biti pripremljena za odgovarajuću namenu i istovremeno sprečeno zagađivanje životne sredine, navedeno je u saopštenju.

Ta investicija jeste deo stalne podrške Pokrajinske vlade opštinama u zaštiti životne sredine, radi poboljšanja kvaliteta života građana i očuvanja prirodnih resursa.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Projekat će biti realizovan u saradnji sa lokalnom samoupravom i nadležnim javnim preduzećima.


*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO ĆE IZAZVATI MNOGE REAKCIJE: Evo šta su delije noćas uradile povodom dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)

OVO ĆE IZAZVATI MNOGE REAKCIJE: Evo šta su "delije" noćas uradile povodom dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)