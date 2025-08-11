ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u okolini Požarevca
POŽAREVAC – U utorak, 12. avgusta, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će deo okoline Požarevca ostati bez struje.
U naselju Dragovac, u periodu od 8 do 12 sati, struju neće imati ulaz u selo prema Domu, a od 8 do 15 Ulica Malinarska. Upozoravaju se potrošači na ovim područjima da isključe svoje električne aparate pre početka radova i ponovo ih uključe po njihovom završetku. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.
