Srbija

OSTAVITE CIGARETE: U Savetovalištu za odvikavanje od pušenja u Domu zdarva "Novi Sad", nova grupa od ponedeljka, 11. avgusta

Ljiljana Preradović

08. 08. 2025. u 12:20

NOVA grupa Savetovališta za odvikavanje od pušenja, Preventivnog centra Doma zdravlja "Novi Sad", počinje sa radom u ponedeljak, 11. avgusta, u 18 časova.

ОСТАВИТЕ ЦИГАРЕТЕ: У Саветовалишту за одвикавање од пушења у Дому здарва Нови Сад, нова група од понедељка, 11. августа

Foto: Promo


Rad Savetovališta sa grupom traje pet dana, od ponedeljka do petka, za polaznike je
neophodno da prisustvuju od prvog sastanka.
Svi zainteresovani mogu se prijaviti na brojeve telefona, 021/ 4790- 668, 064 /80 -88- 120, putem e-mail adrese cpznsnovisad@gmail.com ili lično Preventivnom cetru u ambulanti Doma zdravlja, u Rumenačkoj 102.
Iako su, kako navode u Domu zdravlja "Novi Sad",  prednosti prestanka pušenja svima dobro poznate, velik broj pušača teško uspeva prestati. Najčešće se to događa zbog adiktivnog svojstva koji ima nikotin. Osim navike i fizičke zavisnosti kod pušača se razvija i psihološka zavisnost. Koliko će osoba biti uspešna u prestanku pušenja zavisi od motivacije za prestanak, stepena zavisnosti kao i od podrške koju dobija dok prolazi kroz rad Savetovališta.
- Razviti dobro senzibilnu grupu podrške u kojoj polaznici razmenjuju svoja iskustva, raspravljaju o pojedinačnim problemima vezanim za odvikavanje i nastoje međusobno jedan drugome pomoći da istraju u svojoj odluci, put je uspeha ka ostavljanju cigareta -predočavaju u Domu zdravlja "Novi Sad". -  Odvikavanje od pušenja zasniva se na primeni psihoterapijsko-edukativnog modela.

U okviru tog uvodnog programa nastoji se pomoći polaznicima da prestanu pušiti. Iako se model odvikavanja temelji na radu u grupi, usmeren je prema svakom pojedincu, od spoznavanja motivacije pojedinca za prestanak pušenja, preko određivanja tipa pušača do analize dosadašnjih neuspeha i pronalaženja novih motiva. Pojedinačno se analiziraju prednosti prestanka pušenja, važnost pozitivnog razmišljanja i vizualizacija sebe kao nepušača. Polaznici grupe uče o pravilnoj ishrani, važnosti fizičke aktivnosti  slično.

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

Nove grupe formiraju se svakog meseca.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje

ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje