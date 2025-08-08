OSTAVITE CIGARETE: U Savetovalištu za odvikavanje od pušenja u Domu zdarva "Novi Sad", nova grupa od ponedeljka, 11. avgusta
NOVA grupa Savetovališta za odvikavanje od pušenja, Preventivnog centra Doma zdravlja "Novi Sad", počinje sa radom u ponedeljak, 11. avgusta, u 18 časova.
neophodno da prisustvuju od prvog sastanka.
Svi zainteresovani mogu se prijaviti na brojeve telefona, 021/ 4790- 668, 064 /80 -88- 120, putem e-mail adrese cpznsnovisad@gmail.com ili lično Preventivnom cetru u ambulanti Doma zdravlja, u Rumenačkoj 102.
Iako su, kako navode u Domu zdravlja "Novi Sad", prednosti prestanka pušenja svima dobro poznate, velik broj pušača teško uspeva prestati. Najčešće se to događa zbog adiktivnog svojstva koji ima nikotin. Osim navike i fizičke zavisnosti kod pušača se razvija i psihološka zavisnost. Koliko će osoba biti uspešna u prestanku pušenja zavisi od motivacije za prestanak, stepena zavisnosti kao i od podrške koju dobija dok prolazi kroz rad Savetovališta.
- Razviti dobro senzibilnu grupu podrške u kojoj polaznici razmenjuju svoja iskustva, raspravljaju o pojedinačnim problemima vezanim za odvikavanje i nastoje međusobno jedan drugome pomoći da istraju u svojoj odluci, put je uspeha ka ostavljanju cigareta -predočavaju u Domu zdravlja "Novi Sad". - Odvikavanje od pušenja zasniva se na primeni psihoterapijsko-edukativnog modela.
U okviru tog uvodnog programa nastoji se pomoći polaznicima da prestanu pušiti. Iako se model odvikavanja temelji na radu u grupi, usmeren je prema svakom pojedincu, od spoznavanja motivacije pojedinca za prestanak pušenja, preko određivanja tipa pušača do analize dosadašnjih neuspeha i pronalaženja novih motiva. Pojedinačno se analiziraju prednosti prestanka pušenja, važnost pozitivnog razmišljanja i vizualizacija sebe kao nepušača. Polaznici grupe uče o pravilnoj ishrani, važnosti fizičke aktivnosti slično.
