Srbija

KRAJIŠNIK POBEDNIK LETNJIH SPORTSKIH IGARA: Učestvovalo više stotina sportista i rekreativaca

Bogoljub Grujić

08. 08. 2025. u 08:35

TARDICIONALNE 63. po redu Letnje sportske igre opštine Sečanj, okončane su trijumfom domaće ekipe Krajišnik, a pehare najboljima, uručio je Zoran Rikalo, predsednik Sportskog saveza opštine Sečanj.

КРАЈИШНИК ПОБЕДНИК ЛЕТЊИХ СПОРТСКИХ ИГАРА: Учествовало више стотина спортиста и рекреативаца

S. Mladenovski

Na igrama je učestvovalo više stotina sportista i rekreativaca, u konkurenciji dama, najbolje su bile takmičarke Krajišnika, drugo mesto osvojile su žene iz Sečnja, a treće iz Jaše Tomić.

Ekipa iz Krajišnika, koji je bio sjajan domaćin igrara, osvojila je prvo mesto u košarci i potezanju konopca, što je bilo dovoljno, uz dobre rezultate u ostalim 

sportskim disciplinama, za prvo mesto u ukupnom plasmanu.

U konkurenciji muškaraca, domaćini su trijumfovali u fudbalu, košarci, šahu i  potezanju konopca i ubedljivo bili prvi, ispred ekipa Jarkovca i Sečnja.

Pehar za fer plej pripao je ekipi iz Jarkovca, titula najbolje sportistkinje Maši Milošević iz Sečnja, a za sportistu igara proglašen je Vuk Stikić iz Krajišnika, dok je najatraktivniji sportista bio Uroš Zarin iz Jarkovca.

