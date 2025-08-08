KRAJIŠNIK POBEDNIK LETNJIH SPORTSKIH IGARA: Učestvovalo više stotina sportista i rekreativaca
TARDICIONALNE 63. po redu Letnje sportske igre opštine Sečanj, okončane su trijumfom domaće ekipe Krajišnik, a pehare najboljima, uručio je Zoran Rikalo, predsednik Sportskog saveza opštine Sečanj.
Na igrama je učestvovalo više stotina sportista i rekreativaca, u konkurenciji dama, najbolje su bile takmičarke Krajišnika, drugo mesto osvojile su žene iz Sečnja, a treće iz Jaše Tomić.
Ekipa iz Krajišnika, koji je bio sjajan domaćin igrara, osvojila je prvo mesto u košarci i potezanju konopca, što je bilo dovoljno, uz dobre rezultate u ostalim
U konkurenciji muškaraca, domaćini su trijumfovali u fudbalu, košarci, šahu i potezanju konopca i ubedljivo bili prvi, ispred ekipa Jarkovca i Sečnja.
Pehar za fer plej pripao je ekipi iz Jarkovca, titula najbolje sportistkinje Maši Milošević iz Sečnja, a za sportistu igara proglašen je Vuk Stikić iz Krajišnika, dok je najatraktivniji sportista bio Uroš Zarin iz Jarkovca.
