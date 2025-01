ISKLJUČENJA STRUJE: U četvrtak i petak radovi na mreži u Braničevskom okrugu

ŽABARI – U naredna dva dana, 30. i 31. januara, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D. Novković

U četvrtak, 30. januara, od 9 do 13 sati, struju neće imati Polatna i Sibnica kod Žabara, a od 9 do 14 Braničevo i Ponikve kod Velikog Gradišta. Od 8.30 do 12 bez struje će biti Ulica Miloša Ajvaza u Požarevcu, a od 9 do 15 Ulica Veljka Dugoševića u Smoljincu kod Malog Crnića. U petak, 31. januara, od 8.30 do 13, sa mreže će biti isključen deo Lučice kod Požarevca, a od 9 do 15 Ulica Pribićka u Rašancu kod Petrovca na Mlavi.