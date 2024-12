PRVI SRPSKI BAL NEKAD I SAD: Kragujevac oživljava tradiciju prestonih balova u zimskoj sezoni

Povodom 190 godina od održavanja Prvog srpkog bala u prvoj prestonici Kneževine Srbije, Kragujevcu, Muzički centar Kragujevac organizuje tradicionalni bal u okviru zimske koncertne sezone.

Foto : KSS

To je smatrano za vrlo značajan događaj, pa je Narodni sud rešio da, po ugledu na druge dvorove,u čast srpskog Knjaza priredi večeru i bal, koji je održan u nedelju, 14. oktobra 1834.godine. Bal je imao svog hroničara, pa je tako ostalo zapisano sećanje na njega.

Prvi prestoni srpski bal održan je 1834. godine u Srbiji uoči pravoslavne Nove godine u zgradi Knjaževskog-srpskog teatra. Priređen je povodom odlikovanja Knjaza Miloša Ordenom turskog sultana.

"Štampane su bile naročite pozivnice, pa razaslate činovnicima i otmenim građanima, pozivajući na bal koji će se u jedan čas po zaođenju sunca početi u novom zdanju Narodnoga suda. Pozvano je bilo dve stotine gostiju, a dvor je, u naročitoj audijenciji odbora, lično pozvan.

Muzika je te večeri najpre prošla kroz celu varoš svirajući, a u pola jedan (računajući po turskom, što bi otprilike bilo šest i po) zapucaju prangije, što je bio znak pozvanima da dolaze, jer će skoro bal početi.

Po kneginju Ljubicu i sijatelnog sina Mihaila otišao je priređivački Odbor da ih dovede. Kneginja je sa sinom sela u kolesnice a priređivački je odbor kaskao oko njih. Čim siđe kneginja, a topovi pred sudom zagrmeše, i pucnjava pušaka ocpe se po celoj čaršiji.

Foto : NMŠ Knjaz Miloš Obrenović

Sva sala – piše hroničar toga prvog bala – svi hodnici i oba zdanija Suda narodnoga, buktali su u sjajnom osvetleniju i na sredi dvora Suda istog plamtilo je bure zapaljeno katranom i rasipalo je svetlost svoju na daleko. Svi gosti bili su velikolepno i svatovski odeveni.“

Pre no što je otpočeo bal, otpevana je jedna pesma koju je za tu priliku sačinio g. Isailović, a koju su pevali u horu svi činovnici.

Odmah posle bude dat znak i banda zasvira srpsko kolo, u koje se uhvati onoliko igrača koliko je prostor sale mogao smestiti. Posle srpskog kola koje je Srbinu najmilije od svake druge igre i a koje je obščenarodna srbska igra, igrale su se, bome, i strane igre i, na iznenađenje današnjih naših gospođica, igrale su se bugarske, vlaške, nemačke, švedske, mađarske i minueti i tako dalje.

Ipak, nije ispalo sve kao što treba na ovome balu.

„S početka su i gledane zapiske (pozivnice) – veli hroničar – niti je ko puštan koji nije imao zapiske. No, kad poznije, pred večeru, nagrne svet … i tako ti je i novo i staro zdanije Suda narodnoga, i na gornjem i na donjem boju, krčilo gostima i zvanima i nezvanima tako da su jedva mimoilaziti se mogli.“

Izveštač je još zapisao da „Voobšče svi članovi Suda narodnoga: Lazar Teodorović, Đorđe Protić, Milosav Zdravković, Ranko Majstorović, Janićije Đurić, Đorđe Parezan i Ilija Polović, utrkivali su se koji će više razveseliti goste.

Bal je trajao do devet sati noću, a to će reći skoro do tri sata po ponoći".

I za predstojeći bal u Kragujevcu, koji oživljava balsku tradiciju, kao posebnu priliku, obavezan je dres kod-svečana odela i elegantne haljine.

Bal će se održati utorak 17. decembra 2024. godine u Plavoj sali hotela Šumarice u 20 časova.