OBOREN REKORD U BROJU TRKAČA: u Svilajncu održan šesti polumaraton (FOTO)

BEOGRAĐANIN Đuro Borbelj pobednik je ovogodišnjeg Svilajnačkog polumaratona, a bio je brži od dosadašnjeg rekordera staze Kenijca Stenlija Kipruta, koji je zauzeo drugo mesto.

Foto:Z.Gligorijević

Borbelj je 21 kilometar istrčao za sat 8 minuta i 21 sekundu. Borbelj je rekao da mu se staza veoma dopala, kao i Svilajnac i atmosfera koja je vladala tokom trke.

U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Ivana Živković, drugo mesto osvojila je Marina Vasileva, a treće Bojana Pavlović.

Najbrži u trci zadovoljstva na 5 kolometara bili su Ilija Etinski u muškoj

konkurenciji i Milena Dimitrijević u ženskoj konkurenciji.

Ekipa „Unikatni trkači" bila je najbolja u štafetnoj trci, a frtalj maratona najbrže je istrčao Stefan Tovilović u muškoj i Milena Simonović u ženskoj konkurenciji.

Olivera Jevtić, jedna od najboljih maratonki Evrope svih vremena i učesnica pet Olimpijada, ove godine, po treći put, bila je zvanični promoter Svilajnačkog polumaratona.

-Ovde se uvek osećam prijatno, uvek je savršena atmosfera i organizacija. Staza je veoma dobra. Ove godine sam gost i promoter, planirala sam da trčim, ali nisam mogla zbog lakše povrede. Došla sam da podržim takmičare, trčanje i sport uopšte. Svilajnčani su sjajni domaćini i sigurno ćemo se videti ponovo – izjavila je Olivera Jevtić na otvaranju manifestacije.

Inače, šesti Svilajnački polumaraton, na kome je učestvovalo oko 700 trkača, otvorio je predsednik Skupštine opštine Svilajnac dr Darko Jevtić.

-Ovde su trkači iz cele Srbije, ali i inostranstva. Neki od njih imaju

zaista zavidne rezultate, što samo potvrđuje da je Svilajnački polumaraton jedna priznata sportska manifestacija sa tradicijom i velikim potencijalom – izjavio je on.

Predsednik AK "Duge staze" Svilajnac Gradimir Krunić kazao je da su

pobednici svi koji su učestvovali i dodao: - Svako ko je istrčao neku od trka dobija medalju, jer je svako zaslužuje. Svi su pobednici jer su pobedili sebe, a to je najteže. Naročito me raduje što je trka zadovoljstva najmasovnija do sada i što vidim sve

generacije da trče. Zadovoljan sam kako je sve prošlo, a već naredne

nedelje počinjemo sa pripremama za naredni svilajnački polumaraton.

Ove godine nagrađeni su i nabrži Svilajnčani. Na 5 kilometara najbrži su bili Milan Aritonović i Milena Dimitrijević, na 10 kilometara Marko Marković i Jelena Milutinović, a 21 kilometar najbrže su istrčali David Ivković i Ana Marković.