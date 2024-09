SNAŽNA PODRŠKA DECI OBOLELOJ OD RAKA: U Paraćinu uspela manifestacija „Zlatni septembar“

VIŠE stotina dece, predškolaca i osnovaca, njihovih roditelja i ostalih humanista iz opštine Paraćin i okruženja, poručili su sinoć deci i mladima obolelim od malignih oboljenja i njihovim roditeljima da nisu sami, da imaju punu podršku i da budu optimisti.

Foto: Z. Rašić

Ove poruke humanosti izgovorene su i napisane na manifestaciji „Zlatni septembar“ koju su roditelji-voloteri Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka (NURDOR) prvi put organizovali u gradu na Crnici.

Na istom mestu, kod gradske fontane, održana je i višečasovna akcija upisa u Nacionalnih registar davalaca matičnih ćelija hematopoeze, a prema rečima predstavnika Instituta zavoda za transfuziju krvi Srbije i Registra, atmosfera i odziv davalaca su bili odlični, te su izuzetno zadovoljni kako je sve proteklo.

Foto: Z. Rašić

- Trudimo se da povećamo broj davalaca u našem registru kako bismo povećali šansu svim pacijentima kojima je neophodna transplantacija matičnih ćelija, a to su najčešće oboleli od malignih hematoloških oboljenja, kao i određenih imunoloških oboljenja i bolesti metabolizma. To su pacijenti kojima doslovce transplantacija matičnih ćelija spašava život. Kad je registar veći, do davalaca matičnih ćelija za nekog pacijenta dolazimo u kraćem roku. Od 2020. godine je naš registar deo svetskog registra, tako da mi pretragom, kako našeg, tako i inostranog registra, uspevamo da za preko 90 dosto pacijenata obezbedimo nesrodnog podudarnog davaoca koji je šansa tom pocijentu da preživi – rekla je Bjanka Lako Šoškić iz Instituta za transfuziju krvi, pohvalivši izuzetno pozitivnu atmosferu u Paraćinu i sve humane ljude koji su došli da se priključe registru.

- Njihova tri minuta predstavljaju život nekome kome je transplantacija neophodna. Za sada u našem registru ima oko 25.000 davalaca, mi težimo cifri od 100.000, a nadam se da ćemo je i premašiti.

Foto: Z. Rašić Predstavnici Instituta za transfuziju krvi Srbije

Akcija NURDOR „Zlatni septembar“ posvećena je širenju vizije o značaju podrške hrabroj deci koja se bore sa malignitetom i njihovim porodicama, kao i prikupljanju sredstava za poboljšanje uslova u svim centrima u kojima se ta deca leče.

Među volonterima u Paraćinu bile su i Teodora Tasić i Anđela Sazdanović, mlade devojke koje su se izborile sa teškim bolestima, kao i Aleksandra Paunović iz susednog Ćićevca, koja je uspešno savladala leukemiju zahvaljujući baš transplantaciji matičnih ćelija.

- Ja sma bolovala od leukemije, pre šest meseci sam imala transplantaciju, ali nisam imala donora sa teritorije Srbije već je kontaktiran svetski registar i tu je davalac pronađen. Zbog toga su ovakve akcije bitne, da što više ljudi bude u registru u Srbiji, kako bi za svaku bolesnu osobu kod nas bio lakše pronađen donor – rekla je Aleksandra. Potraga za njenim davaocem trajala je deset meseci.

Za odličnu organizaciju „Zlatnog septembra“ u Paraćinu jedan od najzaslužnijih je roditelj-volonter Vojislav Vasić. On je poručio da je znao da Paraćin ima veliko srce, a sada je to i dokazano.