PALMA: Napadi na Vučića su napadi na sve nas

- Ovo putovanje je, kao i sva ostala u poslednjih 18 godina, organizovao Grad Jagodina, a ceo trošak su platili donatori kojima se zahvaljujem, a jedan od donatora je i Jedinstvena Srbija i to od para koje dobijamo na osnovu broja poslanika u Skupštini Srbije. Naša politika je da pare na ovaj način vraćamo onima koji pune budžet, a to su građani. I kada god pređemo državnu granicu više nema politike, svi predstavljamo Srbiju. I da nije bilo naših putovanja poslednjih 18 godina ne bi bilo 14 fabrika stranih investitora danas u Jagodini - rekao je Dragan Marković Palma na svečanoj večeri organizovanoj za 650 članova delegacije, od kojih su neki po prvi put došli na more, poput higijeničarki iz brojnih javnih preduzeća.

Lider Jedinstvene Srbije je poručio: - Srbija nikada nije imala veći ekonomski rast nego poslednjih godina, a u prvom kvartalu ove godine Srbija ima veći rast BDP-a nego najveća evropska sila Nemačka. I zato neki napadaju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji predstavlja Srbiju i sve nas i svaki napad na Vučića je napad na sve nas. Mogu ovi iz opozicije da viču "mrzim Vučića", ali njegova dela ne može niko da sakrije. Reči Dragana Markovića Palme propraćene su velikim aplauzom prisutnih, koji je na kraju poručio: - Aleksandar Vučić neće otići iz Srbije, ni on ni njegova porodica, a neću ni ja sa 11 članova moje porodice koji živimo u jednoj kući, kao ni Ivica Dačić.