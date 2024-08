AMBROZIJA U UŠLA U CRVENU ZONU: Koncentracije alergena na severu Bačke dostižu maksimum

Po podacima aeropalinološkog izveštaja Zavoda za javno zdravlje u Subotici u kubnom metru vazduha trenutno se nalazi više od 200 polenovih zrna ambrozije, što izaziva tegobe kod osetljivih osoba.

Foto: J. B.

To govori da smo ušli u crvenu zonu, odnosno da koncentracija prelazi 100 polenovih zrna.

-To su koncentracije alergena koje izazivaju tegobe kod osetljivih osoba, u toku je postepeni rast i tako će biti i narednih dana a ublažavanje se uobičajeno dešava u drugoj polovini septembra - ojašnjavaju biolozi. - Znači sada očekujemo rekordne vrednosti. Obično se to dešava poslednjih dana avgusta ili u prvim danima septembra, međutim jedino što može malo da pomogne jesu ove ekstremno visoke temperature. Primetili smo da kada temperature pređu nekih 24, 25 pa do 30 stepeni i biljka ambrozije smanjuje svoje aktivnosti i tu proizveden polen i emisiju polena smanjuje na minimume.

Aeropalinološki izveštaj pokazuje da su u vazduhu prisutni i drugi alergeni, poput konoplje, koprive, štireva i pepeljuge, ali da imaju blaga alergena svojstva.