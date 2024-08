PUT KOJI ŽIVOT ZNAČI: Obnavlja se saobraćjna „žila kucavica“ rudnjanskog kraja

Kao što je to prilikom nedavne posete selu Rudno na istoimenoj visoravni, stotinak kilometara od Kraljeva, predsednik Srbije Aleksandar Vučić čvrsto obećao meštanima, u toku su intenzivni radovi na potpunoj obnovi i afaltiranju lokalnog, makadamskog puta Rudno-Bzovik.

G.Šljivić

Asfaltira se ukupno pet kilometara ovog puta širine četiri metra za šta je izdvojeno 137,6 miliona dinara, kao i tri poprečna puta ukupne dužine 1.100 metara čija obnova košta 18 miliona. Nakon završetka radova, meštani najudaljenijeg dela teritorije grada Kraljeva - Dragojlovići, Marinkovići, Galovići, Jevremovići, Božovići, Miljkovići i Milijanovići mnogo brže i bezbednije će stizati do Rudna i glavne saobraćajnice prema Kraljevu i Raški.

G.Šljivić

- Put je život. Put je život za sve ljude koji žive na selu. Oni znaju koliko znači kada se asfaltira put. I, da je ovo urađeno pre 30 godina, siguran sam da bi mnogo više ljudi ostalo da živi ovde. Razvoj Rudna, razvoj Golije, omogućiće još veće podsticaje za turizam. I Kraljevo i Novi Pazar, Raška, Sjenica i Ivanjica ulažu velike napore kako bi sa državom izgradili ovaj kraj, a Rudno će sigurno biti jedan od najlepših delova Golije kada svi radovi budu završeni – poručio je dr Predrag Terzić, gradonačelnik Kraljeva.

G.Šljivić

Prema rečima meštanina Bzovika Milovana Jevremovića, predsednik Vučić je jedini predsednik koji je za njegove 73 godine života posetio ovaj kraj.

- I gde god da ode, tu se nešto i uradi. Zahvaljujem mu za put od Rudna do Bzovika, kao i od Studenice do Rudna. To je bilo zaboravljeno od svih koji su prethodno bili na vlasti. – kaže Jevremović - Narod je ovde mogao lepo da živi, ali, nažalost, put nije imao i nije mogao ni leti, ni zimi da opstane. Sada se ovde prodaju placevi i verovatno će se ljudi i vraćati. U blizini je škola za prva četiri razreda, 500 metara odavde, koja će od naredne školske godine imati četiri đaka, a nadamo se da će ih biti sve više.

G.Šljivić Milovan Jevremović

RUDNO

„UŠUŠKANO“ na obroncima Radočela, na nadmorskoj visini od oko 1.100 metara u prirodnom parku i rezervatu biosfere „Golija-Studenica“, selo Rudno je lider seoskog turizma kraljevačkog kraja prepoznatljivo po čistom vazduhu, stoletnim šumama, rečicama bogatim potočnom pastrmkom, brojnim planinskim stazama za šetnju i izlete,kao i domaćim gastronmskim specijalitetima.