POLICIJA UPOZORAVA: Za vatru na otvorenom kazne od 10.000 do milion dinara

POŽAREVAC - Odeljenje za vanredne situacije u Požarevcu, nakon najave toplog vremena, apeluje na građane da ne pale travu i nisko rastinje zbog opasnosti od širenja požara koji može da ugrozi građane i imovinu.

D. Novković

Zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno je spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, spaljivanje smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Za nepoštovanje zakonskih odredbi propisane su novčane kazne za fizička lica, od 10.000 do 50.000 dinara, dok kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica iznose 10.000 dinara, a za pravna od 300.000 do 1.000.000 dinara. Ukoliko dođe do požara potrebno je da građani što pre obaveste vatrogasnu službu na broj telefona 193. U narednom periodu, sektor za vanredne situacije, u saradnji sa drugim nadležnim službama, pojačaće nadzor terena radi pronalaženja neodgovornih građana i njihovog procesuiranja.