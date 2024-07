"PROGRAM LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA" U POŽAREVCU Privredi 25 miliona

GRAD će, u okviru realizacije ovogodišnjeg "Programa lokalnog ekonomskog razvoja", investitorima i preduzetnicima bespovratno dodeliti 25 miliona dinara.

D. Novković

Ova sredstva - namenjena unapređenju poslovanja, povećanju konkurentnosti i izlasku na strana tržišta - za devet miliona veća su nego lane, a za njih mogu da konkurišu svi koji posluju na teritoriji Požarevca, uključujući i strance.

- Subvencije se dodeljuju u vidu sufinansiranja nabavke građevinskog materijala za izgradnju proizvodnih objekata, ali i za obnovu i dogradnju postojećih, u iznosu do 100 evra po kvadratu - navedeno je u javnom pozivu.

Sajmovi SREDSTVA se odobravaju i za učestvovanje na sajmovima, kroz sufinansiranje 50 odsto opravdanih troškova. Pritom, svako od zainteresovanih za ovu meru može da konkuriše samo jednom u toku trajanja "Programa lokalnog ekonomskog razvoja".

Pomoć se dodeljuju i za "pokrivanje" troškova sticanja međunarodnih sertifikata, do 50 odsto za velike privredne subjekte, do 60 za srednje, odnosno do 70 odsto za mikro i mala preduzeća, odnosno preduzetnike.

Uz pomoć subvencija moguća je i nabavka opreme i mašina, te zamena dotrajalih, uz zabranu otuđenja najmanje dve godine. Takođe, korisnik je u obavezi da posle dodele sredstava najmanje dve godine posluje u skladu sa dostavljenim biznis planom. Po ovom osnovu, jednom korisniku može se dodeliti najviše 2,5 miliona dinara, a sufinansiranje je moguće u visini do 50 odsto za velike, do 60 za srednje i do 70 za male preduzetnike.

Svi privredni subjekti kojima trebaju novi radnici, imaju obavezu da ih angažuju isključivo sa teritorije Požarevca. Samo ukoliko na tržištu nema kvalifikovane radne snage, uz dostavljanje odgovarajuće izjave i potvrde požarevačke Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, mogu da prime i radnike sa teritorije drugih jedinica lokalne samouprave.