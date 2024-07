RZAV U OPADANJU: Krajem meseca moguće restrikcije

Na rzavskom vodozahvatu, odakle se vodom snabdevaju opštine Arilje, Požega, Lučani, Gornji Milanovac i grad Čačak, protok vode je značajno smanjen zbog suše, pa su u narednom periodu moguće restrikcije u isporuci.

N.Janković

To bi se moglo dogoditi krajem ovog meseca.

- Ukoliko protok vode padne na 1.400 litara u sekundi, doći će do smanjenja u isporuci vode korisnicima. Naše iskustvo nam govori da bi se to moglo dogoditi krajem meseca ili početkom avgusta ukoliko ne bude padavina u slivu Rzava – rekao je Zoran Barać, direktor Javnog preduzeća „Rzav“ – Za sada radimo sa proticajem Rzava od 2.200 litara na vodozahvatu i sa 650 litara u sekundi u distributivnom sistemu. To je pun kapacitet, ali sada sve zavisi od vremenskih prilika.

U slučaju restrikcija, primenjivaće se više kriterijuma, a prvi je ovaj: lokalne samouprave koje su u sistem uložile najmanje novca, prve će trpeti posledice.

Uz vremenske neprilike, restrikcije su moguće i zbog nenamenskog korišćenja vode, berba maline je na izmaku, a u poslednjem periodu koliko traje dozrevanje roda, potrošnja je udvostručena.

Iz pomenutog preduzeća apeluju na građane da se voda ne koristi za zalivanje.