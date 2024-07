NA TEZGAMA SVE I SVAŠTA I ZA SVAČIJI DŽEP: Tradicionalni Ivanjdanski vašar u Požarevcu uprkos vrućini privukao veliki broj posetilaca

I OVE godine Ivanjdanski vašar u Požarevcu pokazao je da je jedan od najvećih u Srbiji, jer su gužve na njemu vladale od ranih jutarnjih, do kasnih večernjih sati i pored visokih, tropskih temperatura.

D.N.

Velika posećenost zabeležena je tokom sva tri dana održavanja, ali je najveća bila u nedelju, 7. jula. Tako je ova tradicionalna manifestacija, koja je izostala samo 2020. godine zbog korone, na dostojan način obeležila svoj 72. rođendan.

Prodajne tezge bile su postavljene od centra grada pa sve do Hale sportova sa jedne, i do Atletskog stadiona sa druge strane. Na prodajnim tezgama nudilo se sve i svašta, od čarapa, pa do nameštaja. Najveći broj prodavaca nudio je veš i čarape iz Turske, a cene su bile više nego povoljne, čak trostruko niže nego u prodavnicama. Majice svih boja i dezena prodavale su se za 200 dinara, kupaći kostimi za 300, farmerice za 500. Zavese su koštale 250 dinara, dok se one u radnjama ne mogu naći ispod 400 dinara za metar.

Dečja zabava na dve lokacije LUNA-park smestio se na dve lokacije, kod bazena iza Hale sportova i na prostoru gradskog dela "Bambi parka". Cene žetona za vožnju bile su raznolike, a najniža je iznosila 150 dinara, kao i prošle godine.

Cena kompleta posteljine bila je od 1.200, a pamučnih jastučnica svega 100 dinara.

- Već godinama prodajem isključivo komplete, a sad sam prvi put posebno prodavala jastučnice. Za njih sam pretpostavljala da će ići dobro, ali ovolika potražnja me je iznenadila. Verujem da je razlog što ih imam u svim dimenzijama, bojama i dezenima, a imaju i rajsferšlus, što je najpraktičnije rešenje - rekla nam je prodavačica iz okoline Velike Plane.

Veliku pažnju privukla je i tezga za prodaju suhomesnatih proizvoda, među kojima su glavni artikal bili čvarci, koji su se prodavali po ceni od 1.400 dinara. Prodavale su se i dečje igračke, grnčarija, cveće, patike i papuče, ali i pletene čarape i zimski ručno pleteni džemperi. Ljubitelji sporta mogli su da kupe dresove sa imenima svojih miljenika, kao i zidne satove sa njihovim likovima. Prodavale su se i ženske i muške torbe, kozmetika, parfemi i nakit, naočare za sunce.

Kafa DOBAR promet imalo je i nekoliko prodavaca kuvane kafe, koji su krstarili vašarištem i nudili ovaj napitak, spasonosan naročito za umorne i pospane prodavce, a cena mu je bila 100 dinara.

Pod šatorima gostima su nuđene pljeskavice i pečenje sa ražnja, uz salatu, hladno pivo i sokove i uz živu muziku u večernjim satima. Veliki deo vašarišta zauzimala je polovna odeća, koje je bilo daleko više nego ranijih godina. Prodavali su se i kuhinjski aparati, tanjiri, čaše i escajg, ali i knjige, alati i pecaroški pribor. Ko je želeo da se zasladi, imao je na raspolaganju sladoled, tezge sa slatkišima i šećernu vunu, zaštitni znak svih vašara.