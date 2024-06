NOVI SAD OTVORENOG SRCA:Tradicionalna "Bajramska sofra" održana je po 14. put (FOTO)

MANIFESTACIJA „Ulica otvorenog srca - Bajramska sofra", 14. po redu, održana je četvrtog dana Kurban bajrama u pešačkoj zoni u Novom Sadu, a tom prilikom posluženi su specijaliteti koje su za sve Novosađane pripremili domaćini večeri, uz pomoć donatora.

Foto Grad Novi Sad

Reis Islamske zajednice Srbije Senad ef. Halitović kazao je da je lepo je i lako bajramovati u Novom Pazaru, gde su muslimani većinsko stanovištvo, ali da se pokazalo večeras kako je jednako lepo bajramske dane obeležiti u Novom Sadu i kako je lepo biti za bajramskom sofrom sa Novosađanima .

-Ovo nije samo „Ulica otvorenog srca", ovo je grad otvorenog srca i želimo da to tako i ostane. Kurban bajram nas poziva da čuvamo suštinu ljudske biti, jer ako to uspemo bićemo dobronamerni i dobri jedni prema drugima, jer to je suština Božije reči - rekao je reis.

Priustnima se obratio i savetnik predsednika vlade Republike Srbije gospodina Predrag Rajić koji je preneo pozdrave predsednika Vlade Republike Srbije Miloša Vučevića.

- Kao gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je dvanaest puta učestvovao u Bajramskoj sofri i svojim delovanjem uticao da se podigne svest o značaju interkonfesionalnog i međuetničkog dijaloga u Novom Sadu, jasno pokazujući da je ovaj grad istinska Evropska prestonica kulture i grad u kojem uvek ima mesta za sve dobronamerne ljude. Posebno je važno poslati ovu sliku zajedništva i sloge, kada znamo kakvim pritiscima je naša zemlja bila izložena i da su svetski moćnici pokušavali da nas zavade, ali mi im sa ovog mesta poručujemo da niti su uspeli, niti će uspeti – naglasio je Rajić.

Domaćin manifestacije, muftija srbijanski i vojvođanski Muhamed ef. Ziljkić se zahvalio predstavnicima lokalne i pokrajinske vlasti na podršci koju pružaju u organizaciji ove manifestacije, a posebno se zahvalio Novosađanima koji su došli da uveličaju ovu svečanost.

- Ovo je najlepša slika koju mi možemo da pošaljemo u svet u ovim turbulentnim vremenima, slika zajedništva u kojoj pokazujemo kako, bez obzira na naše razlike, možemo da živimo u bratskoj ljubavi, slozi i harmoniji – rekao je muftija Ziljkić.

Svečanost su organizovali Islamska zajednica Srbije - Mešihati srbijanski, sandžački i Muftijstvo vojvođansko, uz podršku Udruženja „Nur – svetlost", zajedno sa Gradom Novim Sadom, Kulturnim centrom Grada Novog Sada, Vladom AP Vojvodine i dobrotvorima.