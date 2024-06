ISKLJUČENJA STRUJE: U četvrtak i petak radovi na mreži

POŽAREVAC – U naredna dva dana, 20. i 21. juna, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N.

U četvrtak, 20. juna, na području Požarevca, od 9 do 12 struju neće imati deo Ulice Rade Slobode, na deonici od Dunavske do Skadarske. U petak, od 8 do 13 sa mreže će biti isključena Bitoljska ulica u Požarevcu, a od 8 do 14 vikend-naselja Ridan i Livadica kod Golupca. Istog dana, od 8 do 15, na području opštine Kučevo struju neće imati osam seoskih naselja: Rabrovo, Makce, Velika i Mala Bresnica, Sena, Mustapić, Mišljenovac i Lješnica.