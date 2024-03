PREVENTIVOM DO ZDRAVLJA: Besplatni kardiološki pregledi i laboratorijske analize u Leskovcu

Opšta bolnica u Leskovcu predstojećeg vikenda organizuje kardiološke preglede i laboratorijske analize, bez zakazivanja, a iste preglede najavio je i Dom zdravlja u Vlasotincu.

foto: I.Mitić

Internističke, odnosno kardiološke preglede, EKG i merenje krvnog pritiska, obavljaće lekari Opšte bolnice u internističkoj ambulanti, u prostorijama Doma zdravlja u Leskovcu, dok će u Službi za laboratorijsku dijagnostiku ove zdravstvene ustanove moći da se proveri glukoza u krvi i lipidni status - trigliceridi i holesterol.

Preventivni pregledi najavljeni su za nedelju, 10. mart, od osam do 16 časova. Za pregled nije potrebno zakazivanje. Građani treba samo da do dođu do zdravstvene ustanove, saopštila je Opšta bolnica u Leskovcu.

Kardiološki pregledi, u istom terminu, obavljaće se i u Vlasotincu, dok će se određivanje nivoa glukoze, triglicerida i holestorala obavljati u laboratoriji vlasotinačkog Doma zdravlja, od osam do 10 časova.