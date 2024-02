KAZNE ZA NEODGOVORNE GRAĐANE: Od početka godine 134 požara na teritoriji Raškog okruga

NA PODRUČJU Raškog okruga pripadnici Odeljenja za vanredne situacije (OVS) od početka ove godine intervenisali su prilikom 134 požara, od kojih je čak 77 bilo na otvorenom prostoru.

Upravo zbog povećanog broja požara na otvorenom, OVS u Kraljevu je još jednom apelovalo na građane da ne spaljuju travu i nisko rastinje na otvorenom prostoru jer tako ugrožavaju svoju i bezbednost ljudi oko sebe, a širenjem požara može se pričiniti velika materijalna šteta na okolnim objektima.

- Za nepoštovanje odredbi Zakona o zaštiti od požara kojom je zabranjeno spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka, za pravna lica zaprećena je kazna od 300.000 do milion dinara, a za fizička lica 10.000 dinara. Osim toga, zabranjeno je loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim i za to obeleženim mestima. Za nepoštovanje ove odredbe za fizička lica predviđena je kazna od 10.000 do 50.000 dinara – navodi se u saopštenju OVS u Kraljevu.

U saopštenju se dodaje i da požari u blizini puteva ugrožavaju bezbedno odvijanje saobraćaja i da, zbog dima, može doći do smanjene vidljivosti, a samim tim i do eventualnih nezgoda.

- Podsećamo građane da ukoliko primete požar što pre obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193. Odeljenje za vanredne situacije, zajedno sa policijom, kontrolisaće sprovođenje mera zaštite od požara i protiv osoba koje ne poštuju zabranu podneće zahtev za pokretanje prekršajnog postupka - dodaju iz OVS.