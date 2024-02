Sutra bez struje deo Braničevskog okruga

U utorak, 13. februara, izvodiće se radovi na održavanju elektromreže i seči rastinja u trasi dalekovoda, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N.

Od 8 do 14 sati, struju neće imati deo zaseoka Kaona Stupinj kod Kučeva, a od 8.30 do 13.30, na području Kostolca, deo Kobolove ilice i naselja Stari Kostolac i Drmno. Od 8 do 14 sa mreže će biti isključena požarevačka Ulica Alekse Nenadovića, a od 10 do 12 deo naselja Dubravica kod Požarevca. U periodu od 12 do 14.30, bez struje će biti i 21 ulica u Golupcu: Balkanska, Braće Jugović, Branislava Nušića, Cara Lazara, Carice Milice, Despota Đurađa, Dositeja Obradovića, Dunavska 2, 2A, 3B, G. Tošića Mačka, Gradsko sokače, Jug-Bogdanova, Karađorđeva, Kosančićeva 2, 4, Kosovska, Kraljevića Marka, Laze Lazarevića, Nate Dugošević, Njegoševa, Vase Pelagića, Vojvode Stepe i Svetosavski trg.