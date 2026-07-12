BLOKADERI DOŠLI IZ ZAGREBA DA PROVOCIRAJU! Kome do sada nije bilo jasno, neka pogleda ovaj snimak (VIDEO)
VEĆ odavnoje je jasno da blkaderi uživaju podršku iz susedne Hrvatske - u početku uz pomoć "blokadne kuharice", zatim putem medija i, svakako, u ljudstvu koje dolazi u Srbiju.
Juče smo u Kragujevcu dobili još jednu potvrdu, kada je sredovečni par u automobilu došao da provocira preko puta promotivnih štandova Srpske napredne stranke.
Oni su iz automobila izvadili majice sa natpisom "studenti pobeđuju", a kada su zatvorili poklopac gepeka, jasno su mogle da se vide zagrebačke registarske oznake.
Dakle, da rezimiramo - blokaderi su prešli 531 kilometar od Zagreba do Kragujevca po zadatku. Da li je sada sve jasno?
(ALO!)
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