Politika

BLOKADERI DOŠLI IZ ZAGREBA DA PROVOCIRAJU! Kome do sada nije bilo jasno, neka pogleda ovaj snimak (VIDEO)

В.Н.

12. 07. 2026. u 12:35

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VEĆ odavnoje je jasno da blkaderi uživaju podršku iz susedne Hrvatske - u početku uz pomoć "blokadne kuharice", zatim putem medija i, svakako, u ljudstvu koje dolazi u Srbiju.

БЛОКАДЕРИ ДОШЛИ ИЗ ЗАГРЕБА ДА ПРОВОЦИРАЈУ! Коме до сада није било јасно, нека погледа овај снимак (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Juče smo u Kragujevcu dobili još jednu potvrdu, kada je sredovečni par u automobilu došao da provocira preko puta promotivnih štandova Srpske napredne stranke.

Oni su iz automobila izvadili majice sa natpisom "studenti pobeđuju", a kada su zatvorili poklopac gepeka, jasno su mogle da se vide zagrebačke registarske oznake.

Dakle, da rezimiramo - blokaderi su prešli 531 kilometar od Zagreba do Kragujevca po zadatku. Da li je sada sve jasno?

(ALO!)

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