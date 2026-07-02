JOKIĆ JE ČUDO! Srbija "samlela" Švajcarsku u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije gostovala je Švajcarskoj u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine. Slavili su ubedljivo "orlovi" 73:97 (27:30, 17:19, 14:17, 16:31)

FOTO: FIBA.basketball

Švajcarci su se dobro držali u prvoj četvrtini. Bili su organizovani u odbrani i u napadu na startu meča, a preuzimanjem i fauliranjem pokušali su da prave problem Nikoli Jokiću.

Imali su izuzetan procenat šuta, 80 odsto za dva, 75 procenata za tri.

Ipak, Nisu uspeli da zaustave Jokića koji je u 10 minuta ubacio 12 poena.

Održavala je Srbija prednost tokom prvog poluvremena, uspeli da povedu sa osam poena prednosti, ali uz dobru odbranu, iz koje su slali naše košarkaše na penale čak 17 puta u prvom poluvremenu. Puleni Dušana Alimpijevića pogodili su 14.

U ekipi Srbije najefikasniji bio je Jokić sa 13 poena, Nikola Jović je dodao 11, a Aleksa Avramović 10.

U Švajcarskoj dvocifren je bio Fofana sa 10.

Every time I see a "Nikola Jokic to Nikola Jovic" play, the pointing Spidermen meme comes to mind. 🕷️#FIBAWC | #StepItUp pic.twitter.com/N5zGDRxAal — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) July 2, 2026

I treću četvrtinu dobili su košarkaši Srbije.

Činilo se u nekoliko navrata da Srbija ima šansu da reši meč nekom značajnijom serijom, došli su do +11, ali i tada je domaći tim odgovorio pogocima za tri poena održavajući korak.

Ipak, u poslednjoj deonici na terenu je bila samo Srbija koja je kontrolisala meč i tempo, te na kraju zasluženo slavlje naših košarkaša 73:97

ŠVAJCARSKA - SRBIJA / 73:97 (27:30, 17:19, 14:17, 16:31) ŠVAJCARSKA: Mbala, Šumaher 19, Granvorka 6, Ročak 9, Fofana 15, Solča 3, Martin 2, Anabir 3, Spadone, Klerk 8, Šaler 4. SRBIJA: Dangubić 3, Jović 22, Momirov 11, Ristić, Jokić 22, Lakić 3, Đurišić 5, Tanasković 16, Davidovac 2, Avramović 13, Novak, Barna.

40' Iz četvrtog pokušaja Jović pogađa trojku, dvojku ubacuje Klerk - 73:95

39' Klerk je iskoristio priliku da snažno zakuca 71:86. Trojka Alekse Avramovića sada.

38' Sada i trojku pogađa Nikola Jokić - 69:89. Srbi skandiraju Nikoli Jokiću u ovim trenucima.

37' Povukao je Jokić dva igrača, pa sjajno proigrao Tanaskovića - 69:83. Pogađa zatim Nikola Tanasković koji večeras igra sjajno. Pogodio je i dodatno bacanje.

36'Pogodio je Fofana, pa Jokić dva penala, još jednom potom Fofana 69:81.

35' Raspala se igra Švajcarske, pogodio je sada i Nikola Đurišić. Evidentno je da je Srbija u ovom trenutku bolje fizički pripremljena selekcija.

34' Neće lopta u koš, promašio je Nikola Tanasković, Momirov, pa Jokić, pa Tanasković, koji je bio fauliran i postigao je Tanasković nove poene sa penala 63:75

33' Lagano zakucavanje Nikole Jokića nakon kontre i novo skandiranje navijača...

31' Trojka Šumahera, pa Tanasković za dva 60:68. Zatim Momirov pogađa za tri 60:71.

KRAJ ČETVRTINE 14:17

30' Đurišić je proigrao Jovića sjajno. Potom dobra odbrana Srbije, pa poeni Jovića - 55:66. Na kraju, Klerk zatvara četvrtinu,

28' Jokić, pa Momirov, a onda Jović. Odgovorio je Šumaher - 56:62

25' Fofana pogađa dvojku, pa Momirov pokušava, gubi loptu - 53:57

24' Pogodio je potom Luka Šaler trojku, još jednom se vraćaju Švajcarci 51:54. Čekao je Momirov priliku za šut i dočekao, pogodio je trojku.

23' Još jednom Nik Roček pogađa dvojku, pa Dangubić promašuje trojku - 48:54.

22' Promašio je Avramović trojku, potom Arijanu Lakiću dosuđena je nesportska lična greška. Roček je pogodio oba penala - 46:51. Nije pogodio Lakić, nakon skoka dobio je drugu priliku i pogodio - 46:54

21' Otvorio je novim poenima drugo poluvreme Nikola Jokić.

KRAJ DRUGE ČETVRTINE 17:19

20' Fofana je probao da pogodi uz zvuk sirene, isteklo je vreme. Gubi posle Avramović loptu, utisak je da je mogao da proigra Jovića ili Jokića. Kažnjava to Fofana i uvodi meč u dramu - 44:46. Usledila je nova trojka Đurišića za koliko toliko mirniji odlazak na poluvreme.

19' Ročak drži Švajcarsku u priključku, nakon toga dve dobre odbrane Đurišića, a onda pod faulom pogađa Nikola Jović. Pogodio je i penal - 42:47.

18' Šaler pogađa, pre toga za Srbiju Aleksa Avramović i Nikola Jović. Zatim Jokić asistira za Jovića - 39:44

16' Nikola Jokić ima podršku saigrača Džamala Marija koji iz prvog reda prati susret Švajcarske i Srbije.

15' Fofana potom pod košem Srbije pogađa - 32:38, zatim je usledio promašaj Lakića. Jović je blokirao pokušaj za tri rivala.

14' Imao je Aleksa Avramović otvoren šut nakon promašaja Švajcaraca nije to kaznio.

13' Sjajan sada Tanasković, namestio se za tri i pogodio - 30:38.

12' Bio je potom polovičan Jokić sa penala. Davidovac je potom sjajno proigrao Nikolu Tanaskovića koji je ubacio nove poene za Srbiju 30:35

11' Jokić pogađa dva penala, pa Solka dvojku na otvaranju druge četvrtine.

KRAJ PRVE ČETVRTINE 27:30

10' Sada Dangubić pogađa za tri iz ugla. Sjajno ga je proigrao Barna. Vraća dvojkom Ročak - 24:30. Šumaher iz velike udaljenosti pogađa preko ruke.

9' Šumaher pogađa iz teške situacije. Deluje da je taktika Švajcaraca, poslati Jokića na penale kad god uzme loptu u ruke, za sada kapiten Srbije vrhunski to rešava. Pogodio je još dva - 20:27. Ujedno, to je bio Nikolin 10. poen večeras. Šumaher je iz step beka pogodio za dva preko Dangubića.

8' Klerk potom pravi ličnu grešku, nakon lične u napadu i nesportske, upao je košarkaš Švajcarske u problem. Poene je realizovao NIkola Jokić kome su navijači tokom izvođenja bacanja skandirali "MVP, MPV..." Pogodio je centar Srbije oba bacanja - 15:22. Iz teške situacije potom pogađa Roček. Realizovao je i Jović bacanja.

7' Nova trojka Srbije, Aleksa Avramović ju pogađa, prvi put Srbija na plus pet, ali dvojku ubacuje Dimitri Klerk. Klerk potom pravi nesportsku grešku, a Stefan Momirov ubacuje oba bacanja, potom i loptu sa strane, ubacuje oba - 15:20.

6' Sada sjajno Jokić proigrava Nikolu Jovića - 10:13. Potom trojka za Švajcarsku Selim Fofana je ubacuje, a Jović još jednom sjajan - 13:15.

4' Sjajno se potom snalazi Martin pod košem Srbije. Niko Ročak za Švajcarsku, trojka potom Avramovića - 10:11

FOTO: FIBA.basketball

3' Granvorka ubacuje dva poena, a na drugoj strani Davidovac ubacuje za Srbiju, potom i Nikola Jokić ubacuje dva vezana koša - 6:8

1' Šumaher ubacuje prve poene na meču. Odmah vraća poene Aleksa Avramović - 2:2.

UOČI MEČA

Izabranici Dušana Alimipijevića, predvođeni najboljim košarkašem planete, nastavljaju pohod ka predstojećem Svetskom prvenstvu.

Posle prva četiri meča, Srbija ima polovičan učinak - dve pobede i dva poraza.

"Orlovi" su kvalifikacije započeli tesnom pobedom protiv Švajcarske 90:86, nakon čega su u dramatičnom meču savladali i Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu 74:72.

Usledila su dva susreta sa Turskom – u Beogradu i Istanbulu – u kojima je Srbija poražena, najpre 78:82, a zatim 94:86.

Srbija je na megdane sa Turcima izašla u neuigranom sastavu što se odrazilo na igru, a samim tim i na rezultat.

Sada je situacija malo drugačija. Selekcija će u nastavku kvalifikacija moći da računa na Nikolu Jokića, trostrukog MVP-ja NBA lige i najboljeg košarkaša današnjice koji je nositi i kapitensku traku.

Njegov povratak donosi kvalitet, sigurnost i liderstvo koji su ranije nedostajali, pa bi sve sem ubedljive pobede bio razočaravajuć rezultat.

Košarkaši koji su otputovali u Švajcarsku

Selektor Dušan Alimpijavić na raspolaganju ima: Uroša Plavšića, Nemanju Dangubića, Nikolu Jovića, Stefana Momirova, Dušana Ristića, Nikolu Jokića, Arijana Lakića, Nikolu Đurišića, Nikolu Tanaskovića, Dejana Davidovca, Aleksu Avramovića, Jovaan Novaka i Filipa Barnu.

Istorija na strani "orlova"

Švajcarska i Srbija odigrale su tek tri duela do sada, a Srbija ima dve pobede.

Prvi put, selekcije su se sastale 2020. godine, a Švajcarci su u Espu bili bolji 92:90.

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