Uspeh karijere Srbina! Srušio 52. na svetu za prvo ATP polufinale!

Meč je rešen u dva seta.

Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u polufinale ATP turnira u Barseloni, pošto je u četvrtfinalu eliminisao Nunja Boržeša iz Portugala sa 2:0 (7:6 (8:6), 6:2).

Novopazarac je savladao 52. igrača sveta i tako ostvario najveći uspeh u karijeri, ali ne želi da se na tome zaustavi. Naročito, jer se najveća "mina" i drugi reket sveta Karlos Alkaraz iz Španije, povukao sa turnira u katalonskoj prestonici.

Sledeći protivnik Hamadu biće pobednik meča između Tomasa Mahača (Češka) i Andreja Rubljova (Rusija). Ko god od njih bude rival, biće to njihov prvi međusobni okršaj. Međedović je pokazao sjajnu formu, jer je prethodno isterao sa turnira Demona, kako glasi nadimak slavnog Australijanca Aleksa de Minora, sedmog tenisera sveta.

Puro talento 🪄



Što se samog meča tiče, prvi set je bio veoma dramatičan. Hamad je u 12. gemu spasao brejk loptu koja je ujedno bila i set lopta i odveo set u taj-brejk. Tamo je bolje krenuo, poveo sa 3:1, pa je pri rezultatu 6:5 imao i prvu set loptu. Nije je iskoristio tada, ali jeste tri poena kasnije.

U drugom setu je iskoristio psihološku prednost, odmah je napravio brejk (3:0), pa potom još jedan (5:1), a onda je mogao sve da završi i tada je jedan lagan smeč promašio. Sunce mu je zasmetalo i promašio je lopticu. Boržeš je to iskoristio, vratio brejk, ali sve što je uspeo bilo je da produži meč za nekoliko minuta.

