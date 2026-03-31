Novak Đoković podržao BiH (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković prisustvuje današnjoj utakmici Bosne i Hercegovine i Italije u Zenici, koja će nam dati odgovor na pitanje koja od ove dve reprezentacije će se prvi put posle 12 godina plasirati na Svetsko prvenstvo u fudbalu koje se ovog leta igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

Đoković je dan ranije doputovao u Bosnu i Hercegovinu, gde je obišao "bosanske piramide" i danas je u Istočnom Sarajevu imao sastanak sa čelnicima UEFA, Alekanderom Čeferinom, Zoranom Lakovićem, Vicom Zeljkovićem i drugima. Zajedno sa njima došao je na današnju utakmicu u Zenici gde će, po svemu sudeći, navijati za komšijsku reprezentaciju, pošto ga je domaća publika pozdravila ovacijama. Pogledajte kako je to izgledalo:

Interesantno je da je Đoković dobio pred meč i dres reprezentacije Bosne i Hercegovine, naravno simbolično sa brojem "jedan" na leđima, što je poklon Vica Zeljkovića:

— Danny (@DjokovicFan_) March 31, 2026

Novak Đoković je inače veliki fudbalski navijač i nije iznenađenje što je svratio u komšiluk i pružio podršku reprezentaciji BiH, koja ima šansu da ode na Svetsko prvenstvo, za razliku od Srbije koja je za to vreme morala da igra prijateljsku utakmicu sa Saudijskom Arabijom - ekipom koju je "spremala" za Mundijal, umesto da bude obrnuto.

Takođe, dodajmo i to da je Novak Đoković - koji inače navija za Zvezdu, PSŽ i Milan - od prošle godine ušao i u fudbalski biznis jer je zajedno sa Felipeom Masom, Jorgosom Frangulisom i još nekima "ušao" u francuski Le Man.

"Uvek sam bio veoma pacifistički nastrojen u svom pristupu i ponašanju prema svim nacijama u regionu. Tako je jer smo jednom bili ista zemlja. Porodica moje majke je potpuno hrvatska. Rođena je u Beogradu, ali svi su Hrvati. Sa očeve strane? Crna Gora i Kosovo. Ja sam rođen u Srbiji. Zato uvek sve tretiram na isti način. Imam takav pristup da, ako smo nekad bili zajedno kao jedna nacija, onda imamo mnogo kulturoloških sličnosti, sličnosti običaja, tradicija, jezika... Zašto da se ne fokusiramo na te stvari?", kazao je Novak u intervjuu za "GQ" pre nekoliko godina.

"Taj osećaj se odnosi i na relativno bezazlenu oblast kao što je sport. Tokom Svetskog prvenstva u fudbalu 2018, Đoković je izazvao gnev Srba jer je javno podržao Hrvate", dodao je autor intervjua.