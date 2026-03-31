BRNABIĆ OBJAVILA SLIKU NAPADA NA POLICAJCA I PORUČILA EU: Dosta je bilo, vladavina prava i sloboda okupljanja ne znači anarhiju!

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana brnabić oglasila se na društvenoj mreži Iks i poslala poruku Marti Kos i Evropskoj uniji uz fotografiju napada na srpskog policajca.

Foto: X

Ona je izjavila večeras da očekuje da će Delegacija EU u Srbiji, šef Delegacije EU Andreas fon Bekerat i komesarka EU za proširenje Marta Kos osuditi nasilne proteste u Beogradu i napade na srpsku policiju ispred Filozofskog fakulteta i zgrade Rektorata.

I expect that the @eusrbija, @MartaKosEU, @vBeckerath and others will immediately condemn the violent protests in Belgrade and the attacks on Serbian police. The rule of law should be respected equally by all. If scenes like these were taking place on the streets of Brussels, the… pic.twitter.com/J24c4Ssdc1 — Ana Brnabic (@anabrnabic) March 31, 2026

- Vladavinu prava treba da poštuju svi podjednako. Kada bi se ovakve scene dešavale na ulicama Brisela, policija bi bez oklevanja reagovala da uspostavi red, a takav neregistrovani protest bi bio rasteran za nekoliko minuta. Očekujem da će se isti standardi primeniti i u slučaju Srbije - poručila je Ana Brnabić na platformi X u objavi na engleskom jeziku i dodala:

- Dosta je bilo. Molim vas, pogledajte ovo pre nego što uopšte pomislite da pomenete prekomernu upotrebu sile od strane policije. Vladavina prava i sloboda okupljanja ne znači anarhiju. Ni u Švedskoj, ni u Sloveniji, ni u Belgiji. Isto važi i za Srbiju - napisala je Brnabić.

Enough is enough.

Please look at this before even thinking of mentioning excessive use of force by police. Rule of law and freedom of assembly does not equal anarchy.

Not in Sweden, not in Slovenia, not in Belgium. The same goes for Serbia.@MartaKosEU @eusrbija, @vBeckerath… pic.twitter.com/vYSMYbtEAU — Ana Brnabic (@anabrnabic) March 31, 2026