BRNABIĆ OBJAVILA SLIKU NAPADA NA POLICAJCA I PORUČILA EU: Dosta je bilo, vladavina prava i sloboda okupljanja ne znači anarhiju!
PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana brnabić oglasila se na društvenoj mreži Iks i poslala poruku Marti Kos i Evropskoj uniji uz fotografiju napada na srpskog policajca.
Ona je izjavila večeras da očekuje da će Delegacija EU u Srbiji, šef Delegacije EU Andreas fon Bekerat i komesarka EU za proširenje Marta Kos osuditi nasilne proteste u Beogradu i napade na srpsku policiju ispred Filozofskog fakulteta i zgrade Rektorata.
- Vladavinu prava treba da poštuju svi podjednako. Kada bi se ovakve scene dešavale na ulicama Brisela, policija bi bez oklevanja reagovala da uspostavi red, a takav neregistrovani protest bi bio rasteran za nekoliko minuta. Očekujem da će se isti standardi primeniti i u slučaju Srbije - poručila je Ana Brnabić na platformi X u objavi na engleskom jeziku i dodala:
- Dosta je bilo. Molim vas, pogledajte ovo pre nego što uopšte pomislite da pomenete prekomernu upotrebu sile od strane policije. Vladavina prava i sloboda okupljanja ne znači anarhiju. Ni u Švedskoj, ni u Sloveniji, ni u Belgiji. Isto važi i za Srbiju - napisala je Brnabić.
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
Komentari (0)