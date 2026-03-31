Politika

BRNABIĆ OBJAVILA SLIKU NAPADA NA POLICAJCA I PORUČILA EU: Dosta je bilo, vladavina prava i sloboda okupljanja ne znači anarhiju!

Новости онлине

31. 03. 2026. u 21:15

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana brnabić oglasila se na društvenoj mreži Iks i poslala poruku Marti Kos i Evropskoj uniji uz fotografiju napada na srpskog policajca.

Foto: X

Ona je izjavila večeras da očekuje da će Delegacija EU u Srbiji, šef Delegacije EU Andreas fon Bekerat i komesarka EU za proširenje Marta Kos osuditi nasilne proteste u Beogradu i napade na srpsku policiju ispred Filozofskog fakulteta i zgrade Rektorata.

- Vladavinu prava treba da poštuju svi podjednako. Kada bi se ovakve scene dešavale na ulicama Brisela, policija bi bez oklevanja reagovala da uspostavi red, a takav neregistrovani protest bi bio rasteran za nekoliko minuta. Očekujem da će se isti standardi primeniti i u slučaju Srbije - poručila je Ana Brnabić na platformi X u objavi na engleskom jeziku i dodala:

- Dosta je bilo. Molim vas, pogledajte ovo pre nego što uopšte pomislite da pomenete prekomernu upotrebu sile od strane policije. Vladavina prava i sloboda okupljanja ne znači anarhiju. Ni u Švedskoj, ni u Sloveniji, ni u Belgiji. Isto važi i za Srbiju - napisala je Brnabić.

