E, ŽIVOTE SKOTE! Stefanosa Cicipasa prevarila devojka usred Australijan opena
NIKAKO da mu krene.
Od trenutka kada je izgubio dobijeno finale Rolan Garosa od Novaka Đokovića 2021. godine život i karijera Stefanosa Cicipasa je krenuo stranputicom. Prošla godina za Grka je bila razočaravjuća, Cicipas nikako ne uspeva da se vrati u staru formu, a sezonu je završio na 34. mestu, što je jako loš rezultat.
Podsećanja radi, Stefanos je mnogo obećavao na početku karijere. Predviđali su mu da će biti jedan od naslednika "velike trojke", ali Grk nikada do kraja nije uspeo da ostvari svoj potencijal. Igrao je dva grend slem finala i oba je izgubio. Najbolji plasman u karijeri mu je treće mesto, a najveću titulu je osvojio pre šest godina, kada je trijumfovao na Završnom mastersu koji se tada održavao u Londonu.
A da mu ne ide samo naopako na sportskom planu, pobrinule su se i Cicipasove devojke. Samo što mu je teniserka Paula Badosa "slomila srce" i ostavila ga prošle godine, ni novi pokušaj da uplovi u ljubavnu vezu sa "koleginicom" nije urodio plodom.
Poslednjih meseci Cicipas je bio u vezi sa bivšom američkom teniserkom Kristen Toms (28 godina), međutim čini se da to neće još dugo potrajati. Ako već nije došlo do raskida.. Razlog je što su se na društvenim mrežama pojavili dokazi da je Kristen Toms prevarila Cicipasa i to dok Grk igra na Australijan openu. Pogledajte snimke:
Interesantno je da je Cicipas na društvenim mrežama i objavio misterioznu poruku pre nego što će se pojaviti snimci njegove devojke kako uživa sa drugim momkom u Malibuu, što će reći da je možda znao i pre nego što je isplivalo na Instagramu.
Pre samo nekoliko nedelja Cicipas je javno objavio da je u vezi sa Kristen Toms i podelili su fotografije sa putovanja u Namibiju, međutim čini se da to nije dugo potrajalo jer se sada pojavio snimak kako bivša teniserka uživa u društvu drugog momka, za kog se još ne zna o kome se radi.
Inače, Kristen Toms je bila teniska senzacija na koledžu, međutim prekinula je karijeru i okrenula se modelingu. A sada je i šutnula Stefanosa.
