Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.

FOTO: Tanjug/AP

Tamo je pred početak prvog ovogodišnjeg grend slema, koji će biti odigran u Melburnu od 18. januara do 1. februara, nekadašnji teniser, legendarni igrač "belgo sporta" Rodžer Federer govorio tako opširno i tako značajno o aktuelnom teniskom trenutku, a pritom - nijednom nije spomenuo Novaka Đokovića.

Novinska agencija Tanjug je tim povodom emitovala sledeću vest:

"Federer je izjavio u Melburnu da se nada da će Španac Karlos Alkaraz da osvoji predstojeći Australijan open, preneo je danas AP.





Međutim, španski teniser nikada u karijeri nije pobedio na Australijan openu, a u prethodne dve godine je eliminisan u četvrtfinalima prvog grend slem turnira sezone.

Federer je rekao da se nada da će Alkaraz da postane najmlađi teniser u istoriji koji je kompletirao karijerni grend slem.



"To je kao kada Rori Mekilroj pokušava da osvoji Masters - takve stvari su veoma teške. On sada razmišlja o prvom kolu", rekao je Federer na konferenciji za medije posle žreba za Australijan open.

"Mislim da bi bilo ludo da Alkaraz u tim godinam može da kompletira karijerni grend slem. Nadam se da hoće, jer bi to za tenis bio neverovatno poseban trenutak", istakla je švajcarska legenda.

Alkaraz je prvi teniser sveta, dok se Italijan Janik Siner, koji brani titulu na Australijan openu, nalazi na drugom mestu ATP liste.

"Rivalstvo između Alkaraza i Sinera je veliko. Igraju neverovatan tenis. Finale Rolan Garosa 2025. godine je bilo nestvarno. Završilo se na najluđi način, možda je to bio jedan od najboljih mečeva koji smo ikada imali u našem sportu", rekao je Federer, koji je 2022. godine završio igračku karijeru.



Švajcarac je u karijeri osvojio 20 grend slem trofeja, a šest puta je trijumfovao na Australijan openu.



Novak Đoković - učinak u 2025. godini

U 2025. godini Nole je doživeo 11 poraza (uz 39 pobeda), a na grend slem turnirima je stigao do četiri polufinala - Australijan opena (predaja zbog pucanja mišića), potom i na Rolan Garosu (poraz bez osvojenog seta od Janika Sinera), zatim i Vimbldona (gde prvi put od 2017. nije igrao u finalu), i polufinala Ju-Es opena (poraz od Karlosa Alkaraza sa 3:0).

