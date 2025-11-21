Tenis

ITALIJA MOŽE I BEZ SINERA: "Azuri" se plasirali u treće vezano finale Dejvis kupa

Časlav Vuković

21. 11. 2025. u 21:57

MOŽE Italija i bez Janika Sinera. "Azuri" su plasirali u novo finale Dejvis kupa, pošto su pobedili Belgiju sa 2:0.

ИТАЛИЈА МОЖЕ И БЕЗ СИНЕРА: Азури се пласирали у треће везано финале Дејвис купа

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

Najpre je Mateo Beretini je najpre bez većih problema savladao Rafaela Kolinjona sa 6:3, 6:4 i tako načinio veliki korak ka trijumfu.

Plasman u finale je posle velike borbe obezbedio Flavio Koboli koji je bio bolji od Zizua Bergsa sa 6:3, 6:7(5), 7:6(13).

Italija će u finalu igrati protiv pobednika meča Španija - Nemačka.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALKARAZ KAO PRAVI SRBIN: Pogledajte šta mu stoji kraj TV-a - balkanska estetika

ALKARAZ KAO PRAVI SRBIN: Pogledajte šta mu stoji kraj TV-a - balkanska estetika