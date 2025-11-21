ITALIJA MOŽE I BEZ SINERA: "Azuri" se plasirali u treće vezano finale Dejvis kupa
MOŽE Italija i bez Janika Sinera. "Azuri" su plasirali u novo finale Dejvis kupa, pošto su pobedili Belgiju sa 2:0.
Najpre je Mateo Beretini je najpre bez većih problema savladao Rafaela Kolinjona sa 6:3, 6:4 i tako načinio veliki korak ka trijumfu.
Plasman u finale je posle velike borbe obezbedio Flavio Koboli koji je bio bolji od Zizua Bergsa sa 6:3, 6:7(5), 7:6(13).
Italija će u finalu igrati protiv pobednika meča Španija - Nemačka.
Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu
Preporučujemo
DRAMA PRIPALA VALENSIJI: Crvena zvezda pala u neizvesnoj završnici u Evroligi!
21. 11. 2025. u 22:59 >> 22:59
NASTAVLjA SE AGONIJA PARTIZANA: Crno-beli bez dvojca poraženi od Fenerbahčea
21. 11. 2025. u 22:30 >> 22:38
KAKAV OBRT! Veljko Paunović ubacuje u reprezentaciju momka koji je precrtao Srbiju
21. 11. 2025. u 12:17
SUSPENZIJA PO HITNOM POSTUPKU: Stefanos Cicipas kažnjen sa godinu dana
20. 11. 2025. u 14:41
CRNO-BELI ŽELE TRIJUMF PRED SVOJIM NAVIJAČIMA: Fener ima niz od šest pobeda
PARTIZAN će u dvanaestom kolu Evrolige ugostiti Fenerbahče.
21. 11. 2025. u 09:18
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
SVEŠTENIK ŠOKIRAO HRVATSKU: Iza oltara skrivao mračnu tajnu
U MALOM mestu kraj Benkovca u Hrvatskoj župljane je najpre šokiralo privođenje župnika, a onda i nepravomoćna presuda za više kaznenih dela iz domene dečje pornografije i seksualnog iskorišćavanja maloletnika.
21. 11. 2025. u 13:24
Komentari (0)