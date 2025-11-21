Tenis

KAKVA UPORNOST, KAKVA ŽELJA: Nestvarno na koji način trenita Holger Rune (VIDEO)

HOLGER Rune je na turniru u Stokholmu doživeo tešku povredu. Njemu je stradala Ahilova tetiva, ali Danac ne može bez tenisa i uprkos probleimima čini sve da ostane u formi i što spremniji dočeka povratak.

Uprkos tome što na levoj nozi nosi čizmu, trenutno 15. igrač sveta je izašao na teren i udarac lopticu i to tako što je skaktuao na jednoj nozi.

Nema dileme da Rune ima veliku želju da se što pre vrati, iako je jasno da je zadobio jednu od najtežih povreda u sportu.

Podsetimo, Danac je u 2025. godini osvojio jednu titulu. On je bio najbolji u Barselonu na turniru iz serije 500.

Fudbal
