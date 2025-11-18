Tenis

OBJAVIO KRAJ SA 29 GODINA: Četvrtfinalista Vimbldona završio karijeru!

Časlav Vuković

18. 11. 2025. u 12:50

IZ sveta tenisa stigla je pomalo iznenađujuća vest. Karijeru je sa 29 godina odlučio da završi Amerikanac Kristofer Jubenks.

FOTO: Profimedia

Momak iz Džordžije je karijeru okončao sa jednom titulom koju je osvojio 2023. u Majorki. Najbolji plasman na ATP listi nio mu je 29. mesto.

Najbolji rezultat do kod je stigao pored pomenutog trofeja, bilo je četvfrtinale Vimbldona 2023. godine. 

Jubenks je ovu sezonu završio na 266. mesto na svetu, a poslednji turnir odigrao je u oktobru u francuskom Roanu.

Fudbal
