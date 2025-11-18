OBJAVIO KRAJ SA 29 GODINA: Četvrtfinalista Vimbldona završio karijeru!

IZ sveta tenisa stigla je pomalo iznenađujuća vest. Karijeru je sa 29 godina odlučio da završi Amerikanac Kristofer Jubenks.

FOTO: Profimedia

Momak iz Džordžije je karijeru okončao sa jednom titulom koju je osvojio 2023. u Majorki. Najbolji plasman na ATP listi nio mu je 29. mesto.

Najbolji rezultat do kod je stigao pored pomenutog trofeja, bilo je četvfrtinale Vimbldona 2023. godine.

Jubenks je ovu sezonu završio na 266. mesto na svetu, a poslednji turnir odigrao je u oktobru u francuskom Roanu.

🚨 OFFICIEL !!! Christopher Eubanks 🇺🇸 a annoncé sa retraite ce lundi à l’âge de 29 ans. 👋



L’Américain aura notamment atteint les 1/4 de finale à Wimbledon 🇬🇧 en 2023 et la 29ème place mondiale. 🔙 pic.twitter.com/wdE0C2iiIX — Game, Set & Talk (@GameSetAndTalk) November 17, 2025

