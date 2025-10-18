SKANDAL POTRESA TENIS! Četiri hapšenja zbog nameštanja teniskih mečeva

NOVI skandal potresa svet tenisa.

Tanjug/AP

Četiri osobe uhapšene su u Bugarskoj po nalogu tužilaštva u Marselju, sumnjiče se da su deo mreže koja je organizovala nameštanje teniskih mečeva po Evropi.

Trojica uhapšenih, bivši teniseri, četvrti je njihov saučesnik, svi su Bugari, predmet su evropske poternice koju su izdali francuski sudovi. Protiv njih se vodi postupak zbog pranja novca dobijenog od mita i prevara u vezi sa sportskim takmičenjima, posebno tenisom.

- Trojica su zadržana u pritvoru, dok je četvrti stavljen u kućni pritvor - rekla je portparolka suda.

- Osumnjičeni su da su nudili mito igračima i organizacijama na tri kontinenta - dodala je, precizirajući da se na odluku o pritvoru može uložiti žalba.

Uhapeni su braća Karen i Juri Hačatrjan, Diljan Janev - svi bivši teniseri, kao i Anžel Janev. Imaju između 25 i 31 godinu.

Očekuje se da će bugarski pravosudni sistem u narednim nedeljama odlučiti o njihovom prebacivanju francuskim vlastima.

- Nemamo pregled cele istrage, već samo akcija koje su francuske vlasti zatražile na bugarskoj teritoriji - rekao je za AFP visoki bugarski pravosudni zvaničnik.

- Sproveli smo pretrese, zaplenili mobilne telefone i računare i uhapsili četiri osobe - dodao je.

Godine 2020, dvojica braće su već bila sankcionisana od strane Jedinice za integritet tenisa (TIU) zbog nameštanja mečeva. Karen Hačatrjan je doživotno suspendovan, a njegov brat je suspendovan na deset godina.

Istraga ovog tela, koje je deo teniskih upravnih tela (ITF, ATP, VTA, grend slem turniri) i odgovorno je za borbu protiv korupcije, utvrdila je da je, od 2017. do 2019. godine, Karen Hačatrjan bio odgovoran za pet slučajeva nameštanja mečeva i devet slučajeva podsticanja drugih igrača da "ne daju sve od sebe".

Njegov brat Juri je, između ostalog, kontaktirao drugog profesionalnog igrača kako bi olakšao klađenje trećih lica.

