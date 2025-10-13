Tenis

BRAVO OLGA! Danilovićeva u osmini finala turnira u Osaki

Новости онлине

13. 10. 2025. u 09:37

Srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u osminu finala WTA turnira u Osaki, pošto je danas u prvom kolu pobedila Japanku Nao Hibino 6:4, 1:6, 6:2.

Foto: EPA-EFE/YOAN VALAT

Meč je trajao jedan sat i 56 minuta. Danilović se nalazi na 49. mestu WTA liste, dok je Hibino 171. teniserka sveta.

Srpska teniserka je prvi set dobila rezultatom 6:4, dok je drugi set pripao Japanki 6:1. U trećem setu igralo se gem za gem do rezultata 2:2. Danilović je potom osvojila četiri gema zaredom i zasluženo je stigla do pobede.

Srpska teniserka će u osmini finala igrati sa pobednicom meča između Grkinje Marije Sakari i Amerikanke Ešlin Kruger.

Danilović će na turniru u Osaki nastupiti i u dubl konkurenciji. Srpska teniserka će u paru sa Rumunkom Žaklin Kristijan u osmini finala igrati protiv Japanke Nao Hibino i Poljakinje Kataržine Piter.

WTA turnir u Osaki se igra za nagradni fond od 275.094 dolara.

