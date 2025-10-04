Tenis

KONAČNO: Odlične vesti za Olgu Danilović

Новости онлајн

04. 10. 2025. u 19:34

Srpska teniserka će nastupiti na VTA turniru u kineskom Vuhanu. Ona je na Ju-Es openu eliminisana u prvom kolu od Japanke Učiđime sa 2:1 u setovima.

КОНАЧНО: Одличне вести за Олгу Даниловић

Foto: EPA-EFE/YOAN VALAT

Nije Olga imala sreće na žrebu pošto je za protivnicu dobila Klaru Tuson.

Ukoliko pobedi, Srpkinja će u drugom kolu igrati protiv Magde Linet ili kvalifikantkinje, a onda pod uslovom da pobedi, mogla bi da se sretne s Jasmin Paolini.

U četvrtfinalu bi mogla da se sastane sa Igom Švjontek, a potom potencijalno u polufinalu protiv Koko Gof ili Mire Andrejeve, dok bi u slučaju plasmana u finale, mogla da se sretne i sa Arinom Sabalenkom.

Turnir u Vuhanu počinje u ponedeljak šestog oktobra.

